Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey emérito Juan Carlos I, en una de sus últimas apariciones públicas en España, en mayo pasado en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra). E. P.

El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y echa de menos «el espíritu de la Transición»

En una entrevista poco antes de salir sus memorias, Juan Carlos I justifica su exilio en Abu Dabi desde 2020 para no perjudicar a su hijo Felipe VI y huir de la prensa

R. C.

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:15

Comenta

El rey emérito ha querido reivindicar su papel en la llegada de la democracia a España en vísperas del 50 aniversario de su llegada al ... trono, que ocupa desde junio de 2014 su hijo Felipe VI. Juan Carlos I ha concedido una entrevista al diario francés Le Figaro en la que subraya –poniendo en valor de paso su papel para truncar la intentona de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981- que precisamente esa democracia «no cayó del cielo», al tiempo que lamenta que en la política actual no reine el «espíritu de la Transición», en una clara referencia a las grandes dificultades que ponen los partidos para alcanzar consensos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  5. 5 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón
  9. 9

    El Unicaja valora ya todas las opciones con Xavier Castañeda
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y echa de menos «el espíritu de la Transición»

El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y echa de menos «el espíritu de la Transición»