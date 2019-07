UNA REVÁLIDA BAJO PRESIÓN

Es muy difícil negociar en 48 horas lo que no ha sido posible en 80 días». Pablo Iglesias resumía con esta frase la esencia de la investidura fallida. La sesión exhibió el correoso fracaso que ha impedido pactar un Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos (UP). Un divorcio que airea trapos sucios, que rompe muchos puentes y que, sobre todo, ofrece una calamitosa imagen de la política en España que daña al sistema.

Antes del 23 de septiembre hay todavía un margen teórico para intentar una reválida. Opera a favor el temor a una desmovilización del electorado progresista en las urnas en unos comicios repetidos que, sobre todo, interesan al PP de Pablo Casado, con Ciudadanos instalado en el disparate y Vox desdibujado. Los últimos episodios erosionan a Unidas Podemos y también al PSOE. Los más interesados en que saliera la entente eran ERC y el PNV. Los primeros suplicaban a UP entrar al Ejecutivo, con independencia del número de ministerios. Más allá de las lógicas críticas al chapucero procedimiento, Aitor Esteban lanzaba un obús a la línea de flotación discursiva de Iglesias al censurar su listón de máximos. «El cielo se conquista nube a nube, no al asalto», aseguró mientras el líder morado ceñía el gesto con una gélida seriedad. Resulta incomprensible el rechazo de UP a asumir la oferta de tres ministerios y una vicepresidencia que no encajan, en principio, con la caricatura de un 'jarrón chino' decorativo. Un diputado de ERC lo decía en privado: «Es un gran error histórico».

Consciente de que la batalla del relato que se avecina será brutal, Iglesias hacía un último movimiento en el tablero con las políticas activas de empleo para colocar la pelota en el tejado de Sánchez. La finta ya no servía. Los músculos de la cara se tensaban como el acero. La investidura se esfumaba en el aire. El PSOE, al principio muy incrédulo, sale cerrando filas y persuadido de que Iglesias ha firmado su sentencia política definitiva. En su fuero íntimo intuye que la decepción y la indignación ciudadanas salpica a todos. Un 'gobierno de izquierdas' era ya un mantra, el sueño de una noche de verano. El principio de realidad ha sonado abruptamente como lo hace el despertador a las seis de la mañana y lo ha roto. El relato y la magia se han transformado en un ramplón reparto del poder y en un fiasco espectacular.