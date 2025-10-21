Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvamento Marítimo rescata en Canarias a personas de origen subsahariano. EFE

Rescatadas más de 200 personas en patera en los archipiélagos balear y canario

Hasta nueve flotas con gente de origen magrebí y subsahariano fueron encontradas por los equipos de rescate en los últimos días

C.P.S.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:12

Comenta

Más de 100 personas de origen subsahariano, que iban en patera, fueron rescatadas en las inmediaciones del archipiélago canario y balear en las últimas 24 ... horas. La llegada de estas personas que huyen de sus países natales cada vez es más frecuente y en el caso de Baleares, ya es el segundo día consecutivo en el que el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo tienen que intervenir. El pasado domingo y lunes fueron rescatadas dos pateras que reunían en total a 28 personas con rasgos magrebíes a tan solo dos millas de la isla de Formentera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

