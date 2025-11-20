Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la UCO salen de la sede de Acciona en Bilbao durante el registro del pasado viernes, que duró más de 14 horas. Ignacio Pérez

El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la 'trama Cerdán'

Agentes de la UCO acudieron al Gobierno vasco para requerir datos sobre las cooperativas de Antxon Alonso, a las que también accedieron

Xabier Garmendia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

El levantamiento parcial del secreto de sumario sobre el 'caso Cerdán' ha permitido conocer el detalle de los registros que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ... practicó el pasado viernes; entre ellos, el de la sede de Acciona en Bilbao. Una diligencia que se extendió durante más de 14 horas y en la que los agentes intervinieron tanto dispositivos electrónicos como documentación sobre algunos de los principales negocios de la supuesta trama corrupta liderada por el exsecretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  8. 8

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  9. 9 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  10. 10

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la 'trama Cerdán'

El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la &#039;trama Cerdán&#039;