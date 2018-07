«Regeneración no significa que para que algo sea bueno tenga que ser todo nuevo» Javier Maroto, durante la primera jornada del congreso del PP. :: E. P. «Detrás de Casado hay una amplia mayoría de opiniones y todos suman y ninguna resta», defiende Javier Maroto Vicesecretario del PP KOLDO DOMÍNGUEZ MADRID. Domingo, 22 julio 2018, 00:03

Javier Maroto (Vitoria, 1972) no podía parar de sonreír. Ni de saludar sin descanso a cuantas personas se acercaban a felicitarle. No hacía ni una hora que Pablo Casado había sido proclamado nuevo presidente del PP y que él había visto recompensada su apuesta por elpolítico palentino, en la que se jugaba algo más que un congreso. Una derrota le habría dejado como diputado raso con un incierto futuro, mientras que ahora será uno de los todopoderosos hombres del partido. «He sabido que ganábamos al oír hablar a Pablo».

-¿Por qué han ganado?

-La gente en este país y en Europa ya no quiere votar solo con la cabeza, es decir, solo teniendo en cuenta la gestión. Quieren votar también y, sobre todo, con el corazón. Desean sentir la fuerza e ilusión de poder decir 'me identifico con este proyecto porque tiene banderas'. Y eso lo representa Pablo Casado.

-Ustedes, vicesecretarios con Rajoy, se han presentado como la candidatura de la regeneración.

-Regeneración no significa, como dice Ciudadanos, que para que algo sea bueno tiene que ser todo nuevo. Regenerar es incorporar gente nueva a un proyecto que ya existe. Y eso también ha tenido mucho que ver en el triunfo. Y por último, las ganas de pasar página a episodios tristes de nuestro partido que ya hoy son el pasado. Pablo representa con claridad el futuro sin nada que ver con todo eso.

-¿Casado propone un giro a la derecha, al conservadurismo?

-Pablo fue presentado oficialmente por el hijo de Suárez, ha contado con el apoyo de cargos de UCD y yo mismo, que tengo posiciones bastante moderadas, le he apoyado desde el minuto uno. Detrás de Pablo Casado hay una amplia mayoría de posiciones, como lo es la base social del PP. Y que todos suman y ninguno resta.

-¿Hay peligro de división en el seno del PP?

-Todo lo contrario, hay un PP más unido que nunca. Pero unido no solamente en lo personal; unido también en la ilusión de salir a la calle a decir con orgullo que el proyecto del PP merece la pena.

-Insisten en que también integrarán a miembros de la candidatura perdedora.

-Pablo Casado nació en un proyecto como uno más entre seis candidatos. Y al final, ha conseguido que cinco de ellos le den el apoyo. Los cinco juntos. Es decir, casi el 70 % del voto de la militancia. Si ha sido capaz de hacer eso, ¿cómo no lo va a hacer con ese tercio minoritario que aún mantiene Soraya Sáenz de Santamaría? Tercio absolutamente imprescindible e importante.

-¿Cuántos colaboradores de Santamaría van a entrar en la dirección?

-Aún no lo sabemos porque Soraya no nos lo ha dicho.

-¿Va a ser ella la que elija ?

-Pablo ha dicho: 'Soraya, tú o las personas que tú consideres de tu equipo, tenéis la puerta abierta para lo que queráis». La pregunta está en el tejado de Soraya Sáenz de Santamaría. Y yo tengo la confianza y el convencimiento, porque Soraya es extremadamente inteligente, prágmática y ama al PP, de que va a decir que sí.

-¿Ella misma podría entrar en la dirección de Casado?

-Se hará en la fórmula en la que ella decida.

-Usted sale reforzadísimo de este congreso. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

-Como una parte más del equipo de Pablo. Siempre he pensado que la palabra 'equipo' es fundamental.

-Le sitúan como secretario general o coordinador.

-Me da igual, lo que me importa es que las cosas vayan bien.

-El PP vasco se queda en una posición delicada. Apoyaba en su mayoría a Santamaría.

-A partir de hoy (por ayer), no vamos a preguntar a nadie a quién ha votado porque todos hemos votado PP. Yo no encuentro ninguna diferencia entre mis compañeros del PP vasco, hayan votado una opción u otra. Para mí siguen siendo lo mismo, la familia a la que yo he pertenecido desde que nací en política.