Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos I a su llegada este sábado a El Pardo. Efe

Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo

Juan Carlos I, que fue el gran ausente del 50 aniversario de la Monarquía, ha llegado directo desde Abu Dabi y cogerá un avión de vuelta en cuanto termine la comida

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

El palacio de El Pardo se ha convertido en el centro de reuniones de la familia Borbón para las celebraciones privadas. Este sábado, cuando se ... cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos I, abrirá sus puertas para un almuerzo privado que reunirá a sus los reyes eméritos sus hijos, nietos, sobrinos y miembros de la Casa Real griega. Don Juan Carlos, que no estuvo ayer en el acto institucional organizado en el Palacio Real, se encuentra ya en El Pardo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  3. 3 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  8. 8 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  9. 9 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo

Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo