La ONU recomienda incentivar la natalidad en España En países desarrollados, las mujeres «no están teniendo tantos hijos como desearían», mientras el Gobierno activa nuevas medidas DOMÉNICO CHIAPPE Jueves, 18 octubre 2018, 00:06

Madrid. La mujer debería tener el derecho a decidir si queda o no embarazada -y cuándo y cómo-, incluso en sociedades desarrolladas cuyas circunstancias económicas y laborales truncan el deseo de maternidad o lo llevan a postergarlo hasta edades tardías. En 22 países, entre los que se cuenta España, se ha producido una «transición demográfica» hacia una menor natalidad, que «ni siquiera llega a niveles de reemplazo», según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que presentó su informe 'El poder de decidir', ayer en Madrid. «Tenemos un contexto desafiante, en el que las mujeres, y sus parejas, no pueden elegir libremente. Aún teniendo acceso a la planificación, se encuentran ante el dilema de no tener hijos por falta de conciliación familiar», afirma Luis Mora, director de Género y Derechos Humanos del UNFPA. El informe especifica que «las mujeres manifiestan que no están teniendo tantos hijos como desearían».

Entre las medidas que recomienda seguir a los países con tasas de fecundidad por debajo de 1,6 hijos por mujer -como España que tiene 1,3- están: ofrecer servicios de fecundidad asistida; permitir la «licencia parental remunerada» de hombres y mujeres, con desgravaciones para familias y compatibilidad de horarios, turnos de trabajo flexibles; facilitar el acceso a viviendas; ampliar los servicios de cuidado de los niños y ofrecer empleos de calidad. De estos puntos, la legislación reciente pretende corregir al menos dos. El permiso de paternidad ampliado a 16 semanas para madre y padre, y la cobertura pública del cuidado de menores desde el nacimiento hasta los tres años. «Queremos que la cultura empresarial cambie», sostiene Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad. «Lo más importante es que la responsabilidad económica no recaiga sobre las mujeres, porque la maternidad está penalizada. Hay que empezar a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué el dilema es sólo de ella?».