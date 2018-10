El PP reclama que se repita el juicio de 'Gürtel' con un tribunal imparcial Acusa al ponente de haber «coadyuvado» a que el PSOE ganase la moción de censura por sus afirmaciones sobre la caja B del partido MELCHOR SÁIZ-PARDO Sábado, 20 octubre 2018, 00:06

madrid. El PP ha presentado un duro recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la primera etapa del 'caso Gürtel' que le condenó como partícipe lucrativo de los delitos de la trama que lideraba Francisco Correa y, sobre todo, desencadenó la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa. El partido conservador reclama en su escrito su absolución o, cuanto menos, que se repita el juicio, esta vez con un tribunal «sin apariencia de parcialidad».

Los dardos de la formación que ahora dirige Pablo Casado van dirigidos, sobre todo, contra el magistrado ponente de la sentencia, el progresista José Ricardo de Prada, al que culpan con sus comentarios sobre la existencia de una caja B en el partido, que no era motivo del procedimiento, de haber propiciado la moción de censura que en junio llevó al Gobierno a Pedro Sánchez.

«Constituye un hecho notorio que las improcedentes afirmaciones de la sentencia que recurrimos sobre la supuesta actuación del Partido Popular han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida a un cambio de Gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español», afirma el recurso, antes de volver a cargar las tintas contra De Prada, de quien recuerda, como «circunstancia sobrevenida», que haya sido elegido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como miembro de la comisión para estudiar el restablecimiento de la Justicia Universal. Todo ello al margen de que «la suficiente parcialidad objetiva» De Prada ya fue cuestionada en su momento «por su conocida amistad» con el exjuez Baltasar Garzón.

«Atribución falsa»

El PP alega haber sido víctima de «un auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y de toda justificación», sobre todo porque el partido, como tal, no estaba siendo juzgado. Por ello, afirma que la sentencia de la Audiencia Nacional -que no solo dio por probada la existencia de una contabilidad paralela sino que puso en cuestión la veracidad del testimonio de Mariano Rajoy cuando negó esa caja B- «ha lesionado injustificadamente su honor, bien capital para que un partido político pueda perseguir sus legítimos bienes constitucionales».

Para los populares, la sala que juzgó a los 37 acusados y que condenó, entre otros a Correa y Luis Bárcenas, con sus alusiones sobre la contabilidad en negro se metió de lleno en asuntos que estaban «fuera de su conocimiento», haciendo, además, una «atribución falsa de un delito o de su posibilidad». Algo, entiende el PP, que es «especialmente grave» cuando viene de un «tribunal penal».

«Lo acontecido tiene una gravedad excepcional en términos de garantías constitucionales básicas», reitera el PP, que afirma que entró en el juicio con la acusación de ser «un mero y muy parcial partícipe a título lucrativo» de las irregularidades de los encausados y acabó por ser sentenciado a delitos «que no ha cometido, que no se enjuiciaban y de los que no se ha podido defender en absoluto».