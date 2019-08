El recién nacido hallado muerto en un contenedor de Gijón nació con vida Llevaba pocas horas abandonado cuando lo vio un transeúnte. La Policía busca a la madre a través del ADN y de las cámaras de un comercio EUGENIA GARCÍA Sábado, 3 agosto 2019, 00:16

gijón. El recién nacido hallado muerto en la madrugada del jueves en un contenedor del barrio gijonés de Nuevo Roces nació vivo. Es la principal conclusión del informe de la autopsia que se le practicó ayer.

Fue un hombre que rebuscaba en un contenedor de basura ubicado a la altura del número 325 de la calle Jenaro Suárez Prendes quien realizó el macabro descubrimiento, sobre las dos y media. El cadáver de un recién nacido, aún con el cordón umbilical, en el interior de una bolsa en la que, al parecer, los técnicos hallaron restos de la placenta. El hombre que localizó al bebé, que también llamó a emergencias, es un transeúnte conocido por los vecinos de la zona.

La autopsia, según EP, reveló que el niño había nacido vivo. No ha trascendido si el bebé seguía con vida en el momento en que fue arrojado al contenedor ni su edad gestacional. La Policía Nacional da por hecho que no fue alumbrado en un hospital, por lo que no se descarta que hubiera nacido en otro barrio o incluso en otro municipio.

Varios agentes registraron exhaustivamente el lugar y comprobaron los alrededores del contenedor, que fue retirado como prueba dado que podría servir de ayuda en la búsqueda de los progenitores del niño. Nadie en la calle vio nada.

Los investigadores encargados de las pesquisas requirieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. No hay muchas. La pista que conduzca a los autores del abandono del infante podría proceder de las cámaras de un negocio ubicado en el bloque situado frente al contenedor, que captan los alrededores de la calle Jenaro Suárez Prendes y la avenida Roces. La policía solicitó a sus propietarios las grabaciones de la franja horaria comprendida entre las seis de la tarde y las dos de la madrugada.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el recién nacido llevaba como máximo unas horas en el contenedor, ya que el mismo hombre que lo encontró había estado rebuscando en la basura en ese mismo lugar la tarde anterior, sin haber dado entonces con el bebé. La policía coteja ahora el ADN hallado en el contenedor para dar con la identidad de los progenitores, clave para el esclarecimiento de los hechos. Las pesquisas para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del niño continuarán a lo largo de todo el fin de semana.