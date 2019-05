El rechazo a la secesión en Cataluña supera al sí por primera vez desde 2017 La opción federal como forma de encaje dentro de España se dispara tras la victoria del PSOE en las generales CRISTIAN REINO BARCELONA. Sábado, 11 mayo 2019, 00:04

Cambio de tendencia a la vista en Cataluña. Solo es una encuesta, que tendrá que confirmarse en siguientes oleadas, pero se vislumbra un cierto agotamiento en el apoyo a la independencia. Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, si hoy se celebrara un referéndum sobre la sececesión de Cataluña de España, el 48,6% de los catalanes votaría en contra y el 47%, a favor.

Se trata de un empate técnico, pero por primera vez en dos años, desde junio de 2017, el no se impone al sí. En estos últimos dos años ha tenido lugar la fase final del proceso, con los hechos de octubre de 2017 como punto culminante y casi concluyente. Por aquellos días, mientras se celebraba el referéndum del 1-O y la Cámara catalana proclamaba la república el 27-O, el CEO registró el mayor respaldo a la independencia en la serie histórica desde 2014.

La segunda conclusión de la encuesta del centro dependiente de la Generalitat vuelve a reflejar una vez más el eterno empate entre los favorables y los contrarios a la separación de Cataluña de España. Y es que si en el último sondeo, de marzo de este año, el sí a la independencia superaba en cuatro puntos al no (48-44), en esta ocasión los términos se invierten y son más los catalanes que votarían en contra (48-47). Este sube y baja, y el intercambio de posiciones en el gráfico sobre qué opinan los catalanes que debería ser Cataluña es una constante desde el inicio del 'procés'. En 17 oleadas, realizadas en cinco años, el sí gana en seis ocasiones y el no, en once. Pero nunca se han distanciado más de un puñado de puntos.

El porcentaje que cree que Cataluña debe ser independiente está a niveles previos al 'procés'

La caída en el número de partidarios de la secesión se registra también en la pregunta que acostumbra a hacer el CEO (la realiza desde 2006) sobre qué cree que debería ser Cataluña. La posibilidad de que sea un Estado independiente es la que tiene más adeptos (35%). Pero las tres opciones que contemplan la permanencia dentro de España suman el 61%.

Además, los partidarios de que sea un Estado propio se sitúa en el nivel más bajo desde el inicio del 'procés', allá por octubre de 2012. El 35% de catalanes que apuestan por un Estado independiente retrocede a niveles de junio de 2012. Entre junio y octubre de 2012, tras la primera manifestación del 11-S, fue cuando el independentismo se disparó en las encuestas creciendo diez puntos de golpe.

Destaca además el aumento de ocho puntos de los partidarios de una España federal (29%), un crecimiento que puede estar justificado en la victoria socialista del pasado 28-A. El 25% apuesta por que Cataluña siga siendo una autonomía y el 6% se decanta por una región de España. A pesar de que el 81% de los catalanes está más o menos satisfecho con el resultado de las pasadas elecciones generales, son pocos los que confían en que el Gobierno de Pedro Sánchez haga una oferta que sea aceptable para la mayoría.

ERC gana las europeas

El agotamiento en el apoyo a la independencia no tiene de momento traslación en las elecciones. Esquerra fue la fuerza más votada en las generales, y por primera vez un partido secesionista ganaba los comicios para el Congreso en Cataluña. Por añadidura, los independentistas obtuvieron más escaños que nunca (22 de 48). El último CEO sitúa a ERC, PSC y JxCat, por este orden, en un pañuelo para las próximas elecciones europeas. El sondeo, efectuado entre el 30 de abril y el 6 de mayo, ofrece una estimación de voto del 22,5% para Esquerra (liderada por Oriol Junqueras), del 22,2% para los socialistas y del 21,2% para JxCat. Un triple empate con las tres fuerzas están en poco más de un punto. aunque JxCat aún podría crecer más, dado que lel sondeo se realizó cuando aún no se sabía que Carles Puigdemont podría presentarse y ser el cabeza de lista.

Mucho más lejos quedarían los Comunes, con un 13% de intención de voto para las europeas; Ciudadanos, 11%; PP, 4%; y Vox, 3%.