Rajoy y Feijóo reivindican la moderación en política ante un PP temeroso de Vox Casado y Rajoy se abrazan durante la primera jornada de la Convención Nacional del PP. :: Chema Moya / efe NURIA VEGA MADRID. Sábado, 19 enero 2019, 00:05

Vox es una sombra difusa en la convención que el PP celebra estos días en la Feria de Madrid. Una amenaza que no se cita, pero que condiciona la reflexión sobre la estrategia que han de seguir los populares para blindar su espacio electoral en plena fragmentación del centroderecha. Y tanto Mariano Rajoy como Alberto Núñez Feijóo apostaron ayer por ejercer la moderación en esta coyuntura y rehuir la intransigencia. «Conviene tener claridad en los principios (...), pero luego hay que estar en la realidad y no es bueno el sectarismo y no son buenos los doctrinarios en ninguna faceta de la vida», advirtió el expresidente del Gobierno ante el plenario.

Era la primera aparición de Rajoy en un acto de partido tras ceder el testigo del liderazgo del PP hace seis meses. Su intervención no figuraba en el programa como un discurso político, sino como una charla informal con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de su núcleo duro durante años, para abordar una reflexión general sobre las tres décadas de historia del partido. Aprovechó el expresidente para poner en valor su legado, pero también para recomendar a su formación no asustarse ante las críticas. No asustarse ante «nada».

Pero en el PP sí existe el temor a que el espacio que durante años han ocupado los populares acabe por achicarse. Es ese temor el que alimenta el debate interno, discreto más bien, sobre qué tipo de relación establecer con Vox. Núñez Feijóo no demonizó ayer, en una entrevista en la Cadena Cope, los acuerdos que puedan sellarse con el partido de Santiago Abascal, pero siempre y cuando, añadió, no haya que renunciar «a los principios» del partido.

La suya era una de las intervenciones más esperadas en la convención programática de los populares. Una cita coordinada por él mismo y en la que hiló un alegato de la templanza en política sin citar expresamente a Vox. Reivindicó a un PP que no cree en «fundamentalismos» en la defensa de la unidad de España, que no «vocifera» ni se muestra «ansioso». «Ningún partido nos va a dar ninguna lección de centralidad ni de coherencia ni de moderación ni de firmeza. Ni de firmeza -quiso incidir- ni de moderación ni de centralidad».

Esos son los valores que para muchos en el PP representa el presidente de Galicia ante el giro conservador liderado por Pablo Casado desde su llegada a Génova. Fuentes populares proponen «no poner el foco en el flanco derecho», no dejarse arrastrar por el discurso de Vox y, sobre todo, no regalar el centro para que Ciudadanos «campe a sus anchas». También «tener cuidado» con los de Abascal para que no acaben aprovechándose de las brechas que pueden abrir en la formación en la que militaron.

En los últimos días, Núñez Feijóo ha sido el primero de los pesos pesados del PP en definir a Vox como la «ultraderecha de verdad», pero también en marcar distancias claras. Ayer volvió a distinguir a los populares del partido de Abascal y, de paso, también de Ciudadanos. «La claridad no es una veleta interesada ni la dureza intransigente -advirtió-; la claridad es la firmeza en los principios y decimos que no, cuando tenemos que decir que no, y que sí, cuando tenemos que decir que sí». Y de paso, en pleno «rearme ideológico» de su formación, matizó que la convención debe servir para «reafirmar» el proyecto Manuel Fraga, José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado, no para «reinventar» el partido.

La refundación

La alusión era pertinente, porque el cónclave coincide con el 30 aniversario del nacimiento del PP y la refundación del centroderecha. Una circunstancia que servirá hoy a José María Aznar para tomar la palabra en el plenario con un discurso que la dirección, que aspira a volver a aglutinar su espacio electoral, presenta como uno de los platos fuertes del día.

Es el retorno del expresidente a casa, la vuelta a la formación con la que rompió relaciones en 2016. Fue en octubre de aquel año cuando resolvió desvincular a la fundación FAES del partido para el que funcionaba como laboratorio de ideas. En diciembre, además, abandonó la presidencia de honor del PP tras años de profundas discrepancias con la gestión de Rajoy. Pero meses antes, en un mitin en Ávila, dejó un mensaje para la hemeroteca: «Si alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renueve Casado, que es un tipo estupendo».

Aznar, por lo tanto, se encuentra hoy con el nuevo PP, más próximo a sus postulados que a la manera de ejercer la política de Rajoy. Dado que sus paneles se han organizado en días distintos, no está previsto que los expresidentes se crucen, aunque era la foto más ansiada en la búsqueda de la unidad.

De hecho, la cúpula del PP ha bautizado este cónclave como el del «reencuentro» tras el proceso de sucesión de julio, cuando Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer asistió a la reunión de partido, acabó derrotada ante Casado. Mañana los populares esperan también a María Dolores de Cospedal.