De izquierda a derecha, Míriam Nogueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull

De izquierda a derecha, Míriam Nogueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull EP

La ejecutiva de Junts defiende por unanimidad romper con el PSOE

Los de Puigdemont se reúnen en Perpiñán para decidir sobre la legislatura española, a falta que la militancia del partido se pronuncie

Cristian Reino

Cristian Reino

Perpiñán

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:20

Junts apuesta por romper con Pedro Sánchez. El líder de la formación, Carles Puigdemont, ha trasladado a la ejecutiva juntera, reunida en Perpiñán (Francia), ... que ha llegado la hora de retirar el apoyo a los socialistas, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, según fuentes conocedoras del cónclave soberanista. Puigdemont ha anunciado este lunes que los postconvergentes retiran formalmente el apoyo al PSOE en el Congreso. Está por ver cómo se traduce esta ruptura: si Junts decide pasar a la oposición, si anuncia que no votará ninguna propuesta de los socialistas en el Congreso. De momento, la ejecutiva del partido ha defendido por «unanimidad» la ruptura con los socialistas, aunque falta las votación de la militancia. Lo que está sobre la mesa es la cuestión de la moción de censura del PP y Vox, hasta la fecha descartada por Puigdemont. Junts tiene previsto someter su decisión a consulta entre la militancia.

Te puede interesar

