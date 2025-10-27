La ejecutiva de Junts defiende por unanimidad romper con el PSOE

Junts apuesta por romper con Pedro Sánchez. El líder de la formación, Carles Puigdemont, ha trasladado a la ejecutiva juntera, reunida en Perpiñán (Francia), ... que ha llegado la hora de retirar el apoyo a los socialistas, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, según fuentes conocedoras del cónclave soberanista. Puigdemont ha anunciado este lunes que los postconvergentes retiran formalmente el apoyo al PSOE en el Congreso. Está por ver cómo se traduce esta ruptura: si Junts decide pasar a la oposición, si anuncia que no votará ninguna propuesta de los socialistas en el Congreso. De momento, la ejecutiva del partido ha defendido por «unanimidad» la ruptura con los socialistas, aunque falta las votación de la militancia. Lo que está sobre la mesa es la cuestión de la moción de censura del PP y Vox, hasta la fecha descartada por Puigdemont. Junts tiene previsto someter su decisión a consulta entre la militancia.

Puigdemont ha decidido romper, aduciendo que Sánchez no ha cumplido las promesas, pero no se espera que sea del todo. Hacer saltar la legislatura por los aires implicaría que Junts se avenga a apoyar una moción de censura junto al PP y Vox. Junts vislumbra un adelanto electoral en el horizonte y no quiere que la cita con las urnas le coja de la mano del PSOE, pero tampoco de la mano del PP.

Ya hace tiempo que Junts venía avisando a los socialistas de que las relaciones no iban bien y de que necesitaban un punto de inflexión. Las amenazas, de hecho, empezaron casi al principio de la legislatura. Solo apenas un mes después de firmar el acuerdo de Bruselas, el pacto que propició la investidura de Sánchez, Puigdemont trasladó al líder del PP europeo, Manfred Weber, que podría apoyar una moción de censura si el Gobierno no cumplía los compromisos adoptados. La estrategia de la máxima presión, siempre usando el fantasma de la ruptura, ha presidido el diálogo entre socialistas y junteros. Con el tiempo, la opción de la moción de censura fue descartada por los dirigentes nacionalistas, hasta hace un año, en que la volvió a defender la entonces presidenta del partido, Laura Borràs. La dirección desautorizó el aviso, pero ya quedaba lanzado. Hasta hace un mes, en que el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, rescató la idea de la moción, eso sí, siempre que sea instrumental.

La censura a Sánchez ha marcado las negociaciones entre el Ejecutivo y los postconvergentes, que estuvieron a punto de saltar por los aires hace un año. La oficialidad del catalán en la UE no avanzaba y el Gobierno no cedía con la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat y Puigdemont puso sobre la mesa la petición de que el presidente del Gobierno se sometiera a una cuestión de confianza. Fue el primer ultimátum formal al jefe del Ejecutivo central. Ambas partes lograron reconducir las relaciones y los socialistas cedieron con la delegación de las competencias migratorias al Govern. Esta carpeta sigue, no obstante, abierta, toda vez que Podemos votó en contra cuando la iniciativa llegó al Congreso y no pasó el filtro del Paramento español. Los morados acusaron a Junts de poner sobre la mesa una propuesta racista.

Junts registró en diciembre de 2024 la propuesta de cuestión de confianza. La retiró unos meses después. Pero aún así, en abril, los postconvergentes volvieron a la carga. Dieron dos meses al PSOE para que cumpliera con el catalán y la amnistía antes del verano. Los órdagos no se consumaron hasta que Puigdemont, al final del verano, afirmó que en otoño pasarían cosas que no han pasado nunca.

En el ecuador de la legislatura, Carles Puigdemont ha sacudido el tablero político. Los postconvergentes consideran que no han conseguido nada de los socialistas. La ley de amnistía está aprobada y avalada por el Tribunal Constitucional, pero no le ha servido aún a Puigdemont para regresar a Cataluña sin la espada de Damocles de una orden de detención. Los nacionalistas se quejan de que el Gobierno no ha avanzado con el concierto catalán, ni ha publicado las balanzas fiscales ni ha ejecutado las inversiones previstas para Cataluña en Presupuestos anteriores. El catalán ya se puede utilizar con normalidad en el Congreso, pero no es oficial en la UE y la negociación del conflicto catalán no se ha puesto en marcha en la mesa de Suiza, que se ha reunido mes a mes y que para Junts es el único compromiso cumplido por Sánchez.

Pero más allá de las cuestiones recogidas en el acuerdo de Bruselas, los de Puigdemont han presionado al PSOE para que desbloqueara dos leyes en el Congreso que pueden reforzar su perfil más conservador: una para lograr el desalojo exprés de viviendas ocupadas y otra para la lucha contra la multirreincidencia. Hace dos años que los junteros reclamaban cambios legales para endurecer las penas. Sus exigencias partieron de alcaldes de la zona del Maresme, en Barcelona, ante una oleada de delitos protagonizada por un grupo de jóvenes extranjeros. En materia de defensa de los autónomos, los postconvergentes también se han mostrado muy firmes en la oposición a la propuesta de la reforma de las cuotas inicial del Gobierno.

Existe la sensación en una parte del partido que no está sabiendo conectar con los problemas de la gente en inseguridad, vivienda o inmigración, donde la extrema derecha se ha hecho fuerte. Junts tiene el problema de Aliança Catalana, que amenaza con arrebatarle casi una cuarta parte de sus escaños en el Parlament (a las generales, Orriols ya ha asegurado que no concurrirán). Pero también tiene el problema de un Salvador Illa, que se está consolidando y puede relegar a los junteros una buena temporada en la oposición.