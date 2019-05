Puigdemont se apunta al debate de TV3 para enfrentarse a Junqueras Sería el primer cara a cara entre ambos líderes independentistas tras su ruptura de hace año y medio CRISTIAN REINO BARCELONA. Martes, 14 mayo 2019, 00:25

TV3 podría ser hoy el escenario del reencuentro entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por primera vez desde su distanciamiento y enfrentamiento político hace año y medio. El expresidente de la Generalitat optó por huir de España tras la declaración unilateral de independencia del 27-O de 2017, mientras que el exvicepresidente se decantó por asumir las consecuencias judiciales. Se quedó por «responsabilidad», dijo meses después, cargando las tintas contra el dirigente de JxCat.

Ambos lideran las candidaturas de sus formaciones para las europeas y su primer cara a cara podría verse hoy en la cadena autonómica, después de que la Junta Electoral Provincial de Barcelona autorizara ayer la participación de Oriol Junqueras y Toni Comín en el debate de campaña de las europeas junto al resto de candidatos catalanes. Tras el visto bueno del organismo electoral, Carles Puigdemont anunció su intención de sustituir a Comín. Según el expresident, hasta la fecha no había participado en ningún debate porque Junqueras no podía hacerlo y no quería sacar ventaja de la «represión». «Si él está, yo también estaré», afirmó. En las pasadas elecciones generales, la Junta Electoral autorizó a Junqueras y Comín participar en mítines, en ruedas de prensa y en entrevistas, pero no en debates televisivos como el de hoy.

El cara a cara, no obstante, no está garantizado. De entrada, porque la decisión de la Junta Electoral de Barcelona precisó que Junqueras podrá intervenir por vía telemática pero también señaló que la dirección de la cárcel de Soto del Real puede plantear objeciones si el debate perturba la rutina del penal. Además, Ciudadanos anunció un recurso ante la Junta Electoral Central contra la «participación de los golpistas en el debate electoral de TV3».

Mientras, el expresidente de la Generalitat anunció hoy que si es elegido europarlamentario y puede ejercer como tal, renunciará a su acta de diputado autonómico. Esta decisión tiene su relevancia, ya que si pierde su condición de parlamentario en la Cámara catalana ya no podrá ser investido presidente de la Generalitat.

En una rueda de prensa en la agencia ACN, Puigdemont anunció también que su intención es recoger su acta de eurodiputado y se autodescartó como posible candidato a la Presidencia de la Generalitat en caso de que haya elecciones catalanas una vez se conozca la sentencia del juicio.