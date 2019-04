El PSOE se reafirma en sus preferencias hacia Cs para pactar tras el 28-A Ábalos comparece en la sede de Ferraz tras la reunión semanal de la ejecutiva del PSOE. :: Ballesteros / efe Rivera mantiene su veto a Sánchez e insiste en que echar a Sánchez del Gobierno es una «cuestión de Estado» M. EUGENIA ALONSO Martes, 2 abril 2019, 00:17

MADRID. A menos de un mes de las elecciones generales, las posibles sumas que arrojen los resultados en las urnas distraen el debate político. Las encuestas van dando cada vez más crédito matemático a la posibilidad de que PSOE y Ciudadanos sumen una mayoría para gobernar o bien para reeditar un 'gobierno Frankenstein' con Pedro Sánchez en la Moncloa con el respaldo de Podemos, nacionalistas y soberanistas. Una reedición de la mayoría de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Ejecutivo. Pero en Ferraz no contemplan, al menos por ahora, sentarse a negociar con los independentistas para la investidura de Sánchez tras el 28 de abril. Ya lo descartó el propio líder del PSOE este fin de semana al decir que no tropezarían dos veces en la misma piedra. Los socialistas prefieren que sean los liberales quienes les respalden llegado el momento para evitar los «apoyos espurios» de Esquerra y el PDeCAT. «Para recibir apoyos, prefiero los que no cuestionan la unidad de España», zanjó ayer el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

La dirección del PSOE trata así de neutralizar el patinazo de Miquel Iceta, que en una entrevista en el diario 'Berria' contempló la posibilidad de que se celebre un referéndum en Cataluña. El líder del PSC aseguró que si el 65% de una sociedad quiere la independencia «la democracia debería facilitarla». Unas afirmaciones que provocaron un enorme revuelo en las filas socialistas y que sirvieron a PP y Ciudadanos como munición para arremeter contra Sánchez. «Jamás nos hemos planteado ese escenario», señaló ayer Ábalos, que recordó que la autodeterminación es una línea roja para su partido como quedó de manifiesto tras romper el diálogo con la Generalitat que forzó el adelanto electoral. El ministro de Fomento ya dejó caer hace unos días en 'El Español' que preferíría el apoyo de la formación liberal al de los secesionistas. Ayer se reafirmó en buscar ese respaldo con los de Albert Rivera, en su opinión «de sentido común», pese a que Adriana Lastra evitase hablar la semana pasada de un pacto con Ciudadanos y tomase distancias con él. La vicesecretaria general indicó que el PSOE pondrá «encima de la mesa nuestro programa electoral para que los 350 diputados decidan qué es lo que quieren», sin más cordón sanitario que el de Vox y dejando claro que no excluyen llegar a acuerdos con ninguna formación. Para Ábalos, recibir un apoyo en una investidura no presupone ningún pacto y ninguna coalición.

Veto naranja

Pero está por ver que Rivera esté dispuesto a levantar su veto sobre el PSOE y, sobre todo, que su respaldo pueda ser suficiente. El 18 de febrero, tres días después de que Sánchez anunciara la convocatoria electoral, el comité ejecutivo de Ciudadanos aprobó por unanimidad descartar los acuerdos con los socialistas tras los comicios. El pasado martes, el líder de los liberales apuntaló esa decisión con una oferta al PP para formar un gobierno de coalición presidido por el más votado. Este lunes volvió tender la mano a Pablo Casado para enviar a Sánchez a la oposición. «Es una cuestión de Estado», insistió en una entrevista en Antena 3.

Rivera se confesó «harto» de que Quim Torra o Carles Puigdemont «decidan qué hace el Gobierno» y no ve más salida que PP y Ciudadanos aunen fuerzas tras el 28-A y formen un Ejecutivo de coalición, que ambos partidos ven con buenos ojos, pero en el que discrepan sobre su piloto. Un propuesta de «matrimonio» que para los socialistas responde al «miedo» de la cúpula naranja «a perder votos por la derecha».