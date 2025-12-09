Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santiago Abascal, en un acto de Disenso en 2024. EFE

PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox

La Comisión Mixta Congreso-Senado aprueba una propuesta para analizar los ingresos de Disenso, que preside Santiago Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:08

PSOE y PP han unido sus votos este martes en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que ... este órgano fiscalizador realice una auditoría específica de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, desde su creación, en 2020, hasta 2025. La propuesta, planteada por los socialistas, ha recibido el apoyo de los populares, de Sumar y el PNV y el voto en contra del partido de Santiago Abascal, que a su vez preside esta entidad.

