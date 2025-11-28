Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Guardiola y Abel Bautista saludan desde el balcón de la sede del PP en Mérida tras los resultados de las elecciones de 2023 D.H.

El PSOE se desploma en Extremadura y el PP gana y gobernará si pacta con Vox, según el CIS

El estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Cientifícas atribuye una fuerte caída a los socialistas en la elecciones extremeñas del 21 de diciembre, mientras Vox doblaría sus escaños

Pablo Calvo

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:14

El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre y obtendría entre 25 y 29 diputados, según el estudio preelectoral realizado por ... el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer hoy, viernes. En los comicios de mayo de 2023, el PP logró 28 diputados, el mismo número que el PSOE aunque entonces no fue el partido más votado, circunstancia que ahora sí lograría, pero con un resultado lejos de sus expectativas. La candidatura de María Guardiola no conseguiría la mayoría absoluta, situada en 33 diputados en la Asamblea de Extremadura.

