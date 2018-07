El PSOE cree que la renovación del PP es una «regresión» AGENCIAS Lunes, 23 julio 2018, 00:04

valencia. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, consideró ayer que, tras el congreso del PP que eligió el sábado a Pablo Casado como nuevo presidente nacional, «más que una regeneración parece que ha habido una regresión» en ese partido. En un acto del PSOE celebrado en Burjassot (Valencia) y al que también asistió la ministra de Sanidad, Carmen Montón, Ábalos aseguró que desconoce si lo que han hecho en ese congreso «les va bien a ellos» y sostuvo que «cuando un partido está débil se refugia en las esencias, y cuando está fuerte va lanzando mensajes más inclusivos».

En este sentido, afirmó que esta «vuelta a las esencias» del PP se lo pone «más fácil» a los socialistas que, según destacó, no tienen «un proyecto de esencias, sino un proyecto inclusivo, de mayorías, que no pretende imponer». «La España de hoy no se reconoce en la España viejuna del PP», añadió Ábalos, que afirmó que es «bueno para la democracia española» que haya «un partido conservador, fuerte y responsable», pero criticó que el Partido Popular «alabe una idea de España vacía, más cerca del patrimonio que de la patria».

Asimismo, advirtió al nuevo presidente de los populares que «en ese concurso de derechismo se va a encontrar con que no tiene la exclusiva» y tendrá que competir con Ciudadanos, y criticó a la formación liderada por Albert Rivera por «decir que apoya la regeneración y demostrar lo contrario en la moción de censura» que encabezó Pedro Sánchez y que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Ábalos subrayó que el PSOE decidió liderar esta moción como respuesta «a la sentencia de la Audiencia Nacional que señalaba claramente al PP como una trama corrupta».