El prior del Valle de los Caídos anuncia que impedirá la exhumación de FrancoDenuncian a Vox por las acusaciones contra las '13 Rosas' Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos. :: alberto ferreras Cantera envía una carta al Gobierno en la que dice que el Supremo no ha resuelto sus alegaciones y la Iglesia insiste en que «no irá contra la ley» MATEO BALÍN MADRID. Jueves, 10 octubre 2019, 00:30

Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos desde 2014, ya había acaparado buen número de titulares bastante antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez mostrara su intención, en junio de 2018, de exhumar a Francisco Franco. Este monje de la orden benedictina de 47 años llegó a enfrentarse incluso con la Justicia por su oposición a que los familiares de dos fusilados de la Guerra Civil pudieran trasladar a Calatayud los restos de sus antepasados. Cantera plantó también al Senado en una comisión de la Memoria Histórica. Y hasta tuvo que intervenir la Conferencia Episcopal para atajar un posible conflicto aún mayor por la postura inamovible y polémica del prior.

En diciembre pasado, tras unos meses de silencio, Santiago Cantera envió una primera carta al Gobierno, en términos parecidos a la que este miércoles recibió la vicepresidenta Carmen Calvo. El prior del Valle de los Caídos se opone a la exhumación de Franco. La diferencia entre aquel momento y el actual es que el Supremo ya ha dado vía libre a que los restos mortales del dictador sean trasladados al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Precisamente, este miércoles el Alto tribunal respondió a la aclaración de sentencia solicitada por la familia Franco tras la notificación de la resolución que desestimó su recurso. Para los magistrados, la sentencia es lo suficientemente clara en todos sus términos. Por eso, la Sala entiende que la exhumación no viola los acuerdos con la Santa Sede porque «no hay duda» de que la entrega en la basílica requiere autorización eclesiástica y así lo entendió el Gobierno, que pidió ese permiso al prior benedictino.

Al tiempo que el Supremo se manifestaba en estos términos, y a falta de que se resuelvan otros tres recursos y poder así levantar la suspensión cautelar del decreto ley del Gobierno que permita llevar a cabo la exhumación, Carmen Calvo recibía la misiva del prior. En la carta, Santiago Cantera argumenta que la decisión vulnera la libertad religiosa al tratarse de un «lugar sagrado» y pretender actuar «sobre una res sacra» (cosa sagrada), una sepultura, sin la necesaria autorización eclesiástica.

Principios morales

Deja claro, además, que la sentencia del Supremo (la que avaló la exhumación) no resuelve las alegaciones de la Abadía, sino de la familia Franco e insiste en que no hay autorización eclesiástica para actuar en un lugar sagrado. Cantera recuerda que en su demanda esgrimían «vulneraciones de los derechos fundamentales» y afirma que la «última palabra» corresponde al Tribunal Constitucional y después al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. «El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales», señala. Por todo ello, el prior advierte que se sigue negando a facilitar la exhumación, ya que «no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales».

Sus afirmaciones difieren en absoluto con la línea oficial de la Iglesia. «La postura de la Conferencia Episcopal y arzobispado de Madrid es respetar la decisión de las autoridades españolas y por tanto no oponerse a la exhumación del general Franco», dijo la semana pasada el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien llamó a «respetar» la decisión del Tribunal Supremo y pidió que se hiciera «un uso ideológico y menos partidista» de este asunto.

Y, lo que resulta más chocante, la congregación benedictina de Solesmes, a la que pertenece la abadía del Valle de los Caídos, aseguró ayer, al igual que ya ha dicho la Santa Sede, que «no irá contra la ley» en el caso de la exhumación de Franco, aunque pidió al Gobierno español que espere a que se resuelvan todos los recursos antes de hacerlo.

La Liga Española Pro Derechos Humanos, que ha sido la primera en remitir a la Fiscalía una denuncia contra al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por las acusaciones que efectuó contra las Trece Rosas, pedirá en una ampliación de su denuncia que se realice un informe psicológico al dirigente de Vox. Su presidente, Francisco Javier Alonso, anunció ayer su intención de pedir esa prueba porque las afirmaciones del número dos de Santiago Abascal se salen de la realidad» y «no se ajustan a la normalidad de un cargo público».