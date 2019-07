el primer Gobierno de coalición en España La frenética negociación, con ofertas de último minuto por parte de Podemos, no bastó para superar una desconfianza de carácter endémico PAULA DE LAS HERAS MADRID. Viernes, 26 julio 2019, 00:06

«Nunca antes se había ido tan lejos en el ámbito de la izquierda». Lo dijo ayer Pedro Sánchez y es posible que sea cierto. El PSOE y Unidas Podemos estuvieron cerca de superar la aversión que históricamente se han profesado los partidos de tradición socialista y los de tradición comunista, pero todo acabó saltando por los aires. Ahora, ambos se responsabilizan del fracaso.

Del Gobierno que pudo haber sido dan cuenta los documentos que el miércoles por la noche, ya decidido a no ceder un milímetro más y deseoso de combatir la idea de partido prepotente decidido a «humillar» al socio menor, optó por hacer públicos el PSOE. En ellos, se pone de manifiesto que los socialistas ya habían aceptado conceder a Unidas Podemos una vicepresidencia, que habría recaído en Irene Montero, y tres ministerios de contenido social, cuyas atribuciones fueron variando en el transcurso de las negociaciones.

Cooperación internacional y asuntos migratorios, vivienda, ciencias y universidades, sanidad y asuntos sociales, igualdad, cultura, turismo y deporte.... El PSOE decidió plantarse finalmente a apenas 24 horas de la votación definitiva de la investidura con un «lo tomas o lo dejas» que quedaba así: una vicepresidencia de Asuntos Sociales; un ministerio de Vivienda y Economía Social; otro de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo, y la cartera de Igualdad. Según aseguró ayer en la Ser la negociadora en jefe del partido, Carmen Calvo, Unidas Podemos se había negado a moverse de un planteamiento de cinco ministerios más la citada vicepresidencia, que habría supuesto hacer «un Gobierno dentro del Gobierno».

El propio Sánchez lo definió así desde la tribuna de oradores ya en el Congreso: «Con el 25% de los escaños -describió- controlaban el 80% del gasto social». ¿Por qué? Porque los de Iglesias exigían competencias en materia de impuestos a través de un ministerio que denominaban de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude y carteras con competencias redistributivas o inversoras (Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; Transición Energética, Medioambiente y Derechos Animales; Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital).

Golpe de efecto

En realidad, esa no fue la última posición de Podemos. En torno a las 11:00 horas, y casi «en tiempo de descuento», como lo definió el secretario general del PSOE, la formación izquierdista hizo un nuevo movimiento con una propuesta a la baja. Esta vez asumía que no podría tener Hacienda, pero aún exigía las competencias sobre dependencia, educación de 0 a 3 años, igualdad y memoria histórica, que habrían quedado en manos de la vicepresidencia social, o sea, de Montero. Además, mantenía su ambición de ocupar los ministerios de Trabajo y Ciencia y Universidades. Y, a cambio de la renuncia a Transición Energética y Medioambiente, proponía Sanidad y Consumo.

La dirección socialista, reunida en Ferraz, no tardó en desdeñar el gesto. «Es más de lo mismo», argumentaron. Todavía durante su turno de cinco minutos en el debate Iglesias intentó un golpe de efecto que cayó en saco roto: Trabajo para el PSOE pero las políticas activas de empleo para Podemos . No se resistió a asegurar que la idea no había salido de su cabeza sino de la de un «dirigente del PSOE» que la había compartido vía whatsapp, pero le sirvió de poco. Sánchez ya había dado por rota la negociación con una sentencia que dice mucho de lo que, en el fondo, piensan los socialistas de ese partido surgido de la suma de movimientos comunistas, populistas y anticapitalistas. Y no sólo porque se refieriera a su falta de experiencia de gestión sino porque lo definió como un peligro para España.

«El lunes, el señor Iglesias dijo que si no llegaba a un acuerdo como el que él exigía yo no sería presidente. Si para ser presidente tengo que renunciar a mis principios, formar Gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, usted está en lo cierto -dijo mirando a Iglesias-, no seré presidente ahora». «He renunciado a cosas muy valiosas para mí por mis convicciones -dijo en alusión a su renuncia al liderazgo del PSOE-. Si usted me obliga a elegir entre una Presidencia del Gobierno que no serviría a España y mis convicciones, yo no tengo ninguna duda, elijo mis convicciones, elijo proteger a España».