El presidente en funciones evita el 'procés' en su visita a Cataluña El jefe del Ejecutivo busca la complicidad de los empresarios y trata de ahuyentar los temores ante una posible subida de impuestos CRISTIAN REINO BARCELONA. Domingo, 2 junio 2019, 00:51

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó ayer en la sesión de clausura de las jornadas empresariales del Círculo de Economía, en Sitges (Barcelona), donde pasó de puntillas sobre dos de los principales asuntos que tiene sobre la mesa: la cuestión de Cataluña y la investidura. Ambos temas están relacionados y tienen vasos comunicantes, pues Sánchez podría necesitar la abstención de Esquerra para salir reelegido en segunda ronda. Aun así, el jefe del Ejecutivo español, que ayer cumplía un año desde su llegada al Gobierno tras ganar una moción de censura que impulsó con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Compromís, Nueva Canarias, ERC y PDeCAT, se hizo el sueco.

El día anterior, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tendió la mano a Sánchez en este mismo foro y le emplazó a regresar a la casilla del diálogo surgido de la declaración de Pedralbes. No fue el único. El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, animó al presidente del Gobierno a «avanzar por la vía del diálogo, la transacción y el acuerdo» y le instó a resolver el «conflicto catalán» mediante un cambio de modelo territorial en el que el Estado ceda más autogobierno a Cataluña. Sánchez no cogió el guante ni a Aragonès ni a Brugera.

Con la investidura en el horizonte más próximo, el secretario general del PSOE evitó el cuerpo a cuerpo. Cualquier concesión, incluso dialéctica, habría encendido los ánimos en Ciudadanos, quien se ha abierto a explorar pactos, no para la investidura del presidente del Gobierno, pero sí a nivel autonómico o municipal. Y al contrario, una intervención dura con los independentistas podría cerrarle unas puertas que quizá necesite, en forma de abstención por parte de ERC, para volver a ser investido jefe del Ejecutivo catalán. Los socialistas, en cualquier caso, consideran que aún no se dan las condiciones para volver a la mesa de diálogo con los independentistas. La opinión de los dirigentes socialistas es que hasta que no se conozca la sentencia del juicio contra los líderes del 'procés' y se celebren elecciones en Cataluña, que den paso a un nuevo Gobierno autonómico, no se puede abordar un diálogo en serio con las autoridades catalanas. Esa carpeta parece aparcada.

Democracia consolidada

Sánchez, eso sí, hizo alguna referencia velada hacia los independentistas. De un lado, señaló que la Constitución del 78 no es el «techo», sino que debe ser el punto de partida, el «precedente de lo que podemos conseguir todo juntos». Y expresó que «España es un gran país», «una democracia consolidada», frente a quienes desde el mundo secesionista insisten en que España es un Estado autoritario donde existen presos de conciencia y se vulneran derechos fundamentales. Destacó que España es un país que ha sabido descentralizarse y compartir soberanía. Y aseguró que «no podemos levantar falsos muros y fronteras». «Hace falta pasar página», dijo. «No podemos seguir en esa interminable rotonda dando vueltas a viejos problemas del siglo XIX con respuestas del XX», referencia velada a los independentistas.

En realidad, Sánchez acudió ayer a las jornadas del Círculo de Economía para hacer lo que comúnmente se conoce como 'hablar de su libro'. No abordó los pactos, porque dio por hecho que será investido. Y se presentó ante la plana mayor del empresariado catalán como un dirigente dispuesto a jugar un papel de liderazgo en la UE y a «cambiar el mundo».

El presidente del Gobierno, al que los empresarios apenas plantearon preguntas, lo que levantó suspicacias de haberlo pactado con el Círculo, apeló a partidos políticos y agentes sociales a «aunar esfuerzos» para impulsar una gran agenda del cambio, que situó en el horizonte de 2030. También pidió compromiso al mundo económico. Los empresarios, mientras, le reclamaron que no imponga un sistema de cargas fiscales inasumibles, después de que Pablo Iglesias abogara el viernes en este mismo foro por subir los impuestos a los que ganen más de 100.000 euros y exigiera un incremento de impuestos a las grandes fortunas como parte de su programa a acordar con los socialistas. El presidente del Gobierno trató de tranquilizar a los empresarios ante un eventual pacto con Podemos y afirmó que la «política fiscal estará alineada con el crecimiento económico». «Queremos llegar a la estabilidad fiscal y reducir la deuda pública. Nos podemos entender, nosotros necesitamos a los empresarios, van a tener en el Gobierno de España un aliado», remató. También apostó por abordar un nuevo estatuto de los trabajadores.