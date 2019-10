El presidente defiende el pago a las autonomías antes del 10-N

Pedro Sánchez cumplirá su anuncio y Hacienda abonará antes del 10 de noviembre a las comunidades autónomas los 4.500 millones que Hacienda les adeuda por las entregas a cuenta de la recaudación del IRPF. «Es importante que tengan el dinero que les corresponde y que el bloqueo no afecte a otras instituciones», arguyó ayer el presidente del Gobierno en una entrevista al diario digital Nius.

El Ministerio que dirige María Jesús Montero llevaba meses buscando un resquicio legal ante la imposibilidad, según la Abogacía del Estado, de que un Ejecutivo en funciones y sin presupuestos liberara esos fondos. En agosto, la Generalitat anunció que llevaría al Estado a los tribunales por el impago de los anticipos del sistema de financiación. El Gobierno catalán acusó al central de estar «reteniendo» de forma «irregular» 1.317 millones, que debería haber ya ingresado a las arcas autonómicas.

Montero se escudó entonces en un informe de los servicios jurídicos que impedía al Gobierno actuar en este asunto para no condicionar la acción de un futuro gobierno. Hacienda argumenta ahora que hay comunidades autónomas que necesitan urgentemente esa aportación y que esa decisión al tener que pasar por las urnas el 10 de noviembre el desembolso no afectará al próximo Ejecutivo, ya que este no se constituirá hasta ya comenzado 2020, que es un nuevo ejercicio. «El Gobierno asume su responsabilidad de actualizar las entregas y buscar el mecanismo para poder hacerlo posible», remarcó Sánchez.

Las actualizaciones de las entregas a cuenta se aprobarían en Consejo de Ministros mediante un decreto ley, pero antes necesitaría el visto bueno de la Abogacía del Estado a esta medida. El procedimiento exige que, posteriormente, el decreto sea convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.

Sesgo electoralista

Los gobiernos autonómicos del PP han estallado contra el sesgo «electoralista» y «partidista» que, en su opinión, ha adoptado el presidente del Gobierno con la financiación autonómica. Los barones populares critican que Sánchez hiciera el anuncio en un acto del PSOE en Valencia mientras sigue sin reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Entre tantas excusas contradictorias está la realidad: el Gobierno aún no ha pagado la deuda con las comunidade», aseveró en Twitter el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.