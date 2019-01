El presidente del BBVA ve «deplorable» el espionaje de la etapa de Francisco González Torres escribe a sus empleados que su prioridad es aclarar los hechos y actuar «con contundencia» para resolver el episodio JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Martes, 15 enero 2019, 00:08

Cuando apenas ha transcurrido medio mes desde que asumiera el cargo, el nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres, ha querido poner tierra de por medio con respecto a las informaciones que implican a su antecesor, Francisco González, en una trama de espionaje. Ha calificado de «deplorables» y «diametralmente opuestas a lo que somos» esas publicaciones que vinculan al anterior máximo dirigente de la entidad con el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas, encargadas supuestamente por la firma al excomisario de Policía Jose Manuel Villarejo para evitar que otros grupos empresariales se hicieran con el control del banco.

Los empleados de BBVA se despertaron ayer con una carta enviada a toda la plantilla por el nuevo presidente, en la que explica que «de ser ciertas» las revelaciones que se están haciendo públicas durante los últimos días denotarían una conducta contraria «a los valores de BBVA que nos mueven día a día».

Esa ha sido la primera reacción pública de Carlos Torres a la vista de la evolución de los acontecimientos, que han puesto sobre la mesa numerosas informaciones sobre presuntos pagos que habría realizado el propio BBVA en la etapa de Francisco González como primer ejecutivo, al grupo Cenyt, vinculado a Villarejo. Torres admite que el banco inició el pasado junio, todavía con González al frente, una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por esa empresa de seguridad al banco, que sigue en curso.

Esa investigación ha confirmado que Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) prestó esos servicios de seguridad al banco, «pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas» a las que se refieren las últimas publicaciones desde el 9 de enero.

La misiva ha llegado antes de que ayer mismo varios medios, como El Confidencial y moncloa.com volvieran a revelar parte de las conversaciones entre el jefe de seguridad de BBVA en 2005, Julio Corrochano, y el entonces comisario Villarejo, en las que se da por sentado que González las conocía al milímetro. El responsable de seguridad apremia al ex mando policial a que le entregue un informe escueto porque su jefe, según estos dos medios digitales, tenía gran interés por la operación de espionaje. «Mi presidente, ni las conclusiones lee, hay que decirle pim, pim, pim y pim», dice Corrochano en la charla. También confiesa en la conversación que quería tener las espaldas cubiertas «para cuando me llame, porque me llama cada 10 o 15 días el presi y quiero tener tres o cuatro historias preparadas».

«Un banco honesto»

El objetivo del entonces presidente de BBVA era evitar que el grupo empresarial inmobiliario y constructor Sacyr se hiciera con el poder en la entidad financiera, aupado por una parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el director de la Oficina Económica de la Moncloa, Miguel Sebastián al frente. El presidente del banco habría encargado espionajes profesionales y personales de los implicados para paralizar ese desembarco corporativo, algo que finalmente logró.

Torres insiste a la carta a su plantilla que BBVA «es un banco honesto», que cree «profundamente en los principios y la ética». Y, para despedirse, lanza un aviso: «Mi prioridad es esclarecer los hechos y actuar con la contundencia necesaria para resolver esta situación». Desde que abandonó formalmente la presidencia del banco, Francisco González es presidente de honor del mismo, junto a la presidencia de honor de la Fundación BBVA, aunque por ahora no se ha tomado ninguna decisión respecto a cualquier cambio en esas funciones que asumió desde el 1 de enero.