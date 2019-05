«Soy el presidente, acompáñeme» Domingo, 12 mayo 2019, 00:00

No era fácil para Alfredo Pérez Rubalcaba pasar desapercibido, pero él lo intentaba. En los restaurantes solía pedir el lugar que le dejara de espaldas a la mayor parte del local y si la mesa estaba en un lugar reservado, mejor. No quería episodios desagradables, aunque rara vez sufrió alguno. Era más habitual que los comensales o aquellos que se cruzaba por la calle se le acercaran a felicitarlo. Al menos, en los últimos años. Lo mismo ocurrió ayer en la segunda jornada de su capilla ardiente en el Congreso. Casi 8.000 personas pasaron por el Salón de los Pasos Perdidos para firmar en los libros de condolencias o dejar rosas junto a su ataud. Y entre todos ellos, una única salida de tono. «No me muevo de aquí hasta que no venga el presidente del Gobierno o la ministra de Defensa», dijo un hombre a voz en grito en mitad del velatorio tras arrojar unos papeles al aire. Fue el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el que, antes de que la Policía tuviera tiempo de reaccionar, tomó cartas en el asunto. Se levantó de su silla y con tono amable dijo: «Soy el presidente del Gobierno, acompáñeme». Sin forcejeo alguno, ambos se dirigieron, acompañados de seguridad, a una sala cercana. Y el asunto quedó en incidente sin consecuencias.