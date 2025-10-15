El PP valenciano recibe al diputado que fue en la flotilla: «¡Qué gordito has salido de Auschwitz!»

La presencia de Juan Bordera, diputado de Compromís, en la Flotilla a Gaza, sirvió durante el mes pasado para 'valencianizar' en Les Corts el conflicto ... en Oriente Medio. Hubo en las sesiones y reacciones en los pasillos comentarios de todo tipo, de apoyo total por parte de la izquierda, tibiza desde el PP (si bien el propio presidente Mazón llegó a reclamar, en el último pleno, la vuelta sin incidencias de los valencianos arrestados por Israel en su singladura hacia territorio palestino) y la mofa de Vox (su síndic, José María Llanos, tildó la iniciativa como «el crucero del amor»). Y este miércoles, Bordera ha vuelto después de su repatriación, y ha sido recibido con división de opiniones y bronca.

Compromís ha denunciado el comentario que el diputado del PP en Les Corts Manuel Pérez Fenoll le ha dirigido a Bordera cuando ha entrado en el hemiciclo. Estaba interviniendo la consellera Susana Camarero para defender el proyecto de ley de perros de asistencia. Ha entrado Bordera, y los diputados de la coalición le ha aplaudido. Camarero se ha callado esperando a que se detuviera la algarabía, y ahí se ha oído a Pérez Fenoll.

«Qué gordito has salido de Auschwitz», le ha espetado el popular, lo que ha provocado la reprobación de los diputados de la coalición, y que ha obligado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), a intervenir. Bordera, en un debate televisivo tras su repatriación, comparó la situación vivida como «algo intermedio entre Guantánamo y Auschwitz».

Tras este comentario de Pérez Fenoll, la diputada de Compromís Aitana Mas ha pedido la palabra. «Solo por una cuestión de respeto y también de humanidad me gustaría que pudiéramos comenzar el pleno sin hacer afirmaciones como las que acaba de hacer la bancada del PP», ha señalado. Pero la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, le ha recordado que no tenía la palabra y ha pedido a los diputados «que permanezcan en silencio para que podamos empezar esta sesión».

En declaraciones a los medios en los pasillos, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado que estas palabras de Pérez Fenoll «dan cuenta de la catadura moral del Partido Popular» y suponen «una falta absoluta de humanidad».

Por parte del PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, a preguntas de los periodistas sobre esta situación, ha asegurado que no estaba en el hemiciclo cuando se ha producido y que no ha escuchado las palabras que Compromís achaca a su compañero Manuel Pérez Fenoll.

Dicho esto, Pérez Llorca ha pedido «no agitar la calle» después del «acuerdo de paz» firmado para Palestina. También ha criticado la «sobreactuación» que, según él, la izquierda realiza en torno al genocidio de Israel sobre Palestina, que ha asegurado que «también pasó con los saharauis». A lo largo de esta mañana, se debatirá una iniciativa de Compromís, que defenderá el propio Bordera «contra el genocidio en Palestina», que arroja una cifra oficial, todavía pendiente de corroborar, de cerca de 70.000 muertos. La antesala del debate puede ser premonitoria de la diferencia de las posiciones defendidas durante la sesión en Les Corts.