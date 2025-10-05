Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro José Luis Ábalos sale de los juzgados. Efe

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

Los populares exigen a Ferraz pruebas materiales de que no existe una caja B en el partido

A. Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:16

Comenta

El PP ya da por probado que existen sobresueldos en negro para los altos dirigentes del PSOE, una acusación que durante años ha sobrevolado sobre ... el propio partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  10. 10 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE