El PP carga contra la parcialidad de Tezanos y lo enreda en los escándalos del PSOE

«Estoy siendo sometido a un proceso inquisitorial que no tiene que ver con el CIS». La protesta la elevó José Ángel Tezanos este martes ... al presidente de la comisión del Senado que examina su labor al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tezanos debió responder ante los grupos a las encuestas del instituto público que una tras otra sitúan a los socialistas al frente en intención de voto de cara a unas posibles elecciones generales y en buena parte de las autonómicas.

Los portavoces de PP y Vox acusaron de parcialidad y manipulación al catedrático en Sociología, quien antes de ser llamado en 2018 por Pedro Sánchez para dirigir el CIS formaba parte de la ejecutiva del PSOE. Tezanos no negó su afiliación política. Milita en el partido socialista desde el franquismo y por ello fue encarcelado, explicó. Pero su ideología, añadió, queda al margen de su trabajo al frente del instituto público y redujo las críticas recibidas por no ser «científicas», sino de «carácter político».

La tensión se disparó al llegar el turno de palabra al popular Fernando Martínez-Maillo. El senador del PP preguntó al compareciente si conocía a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Paco Salazar o Leire Diez. Llegó a cuestionarle incluso sobre si alguna vez se había subido al peugeot de Pedro Sánchez, el coche que uso el presidente del Gobierno para hacer campaña en las primarias socialistas de 2017. Fue cuando Tezanos, calmado hasta entonces, denunció ser objeto de «una causa general».

«97% para el PSOE»

Ya sobre el CIS, Martínez-Maíllo censuró que en las encuestas se haya preguntado sobre « si la la tortilla debe ser con o sin cebolla» o «el apoyo del televoto de Eurovisión a Melody», pero no sobre la amnistía a los responsables del procés o la ley del solo sí es sí. «¿Cómo es posible que en el 97% de sus sondeos sea el PSOE la primera fuerza y no haya ganado ningunas elecciones desde 2019?», atacó el portavoz del PP después de señalar que la acusación de parcialidad no proviene solo de su partido, sino también de los más prestigiosos sociólogos de España. Esta manipulación de los sondeos, concluyó Martínez-Maíllo, estaría orquestada desde Moncloa y por Pedro Sánchez.

Entre el resto de los grupos hubo una cuestióncompartida sobre por qué el CIS no pregunta por la Corona. Tezanos señaló que tampoco sucede en el resto de monarquías europeas. «Si no existe el problema no es cuestión de abrir un interrogante», resumió Tezanos.