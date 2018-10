Populares y liberales no se creen el sondeo del CIS El organismo oficial asigna el voto de los que dudan y el de quienes no saben si irán a las urnas al partido por el que sienten más simpatía R. G. MADRID. Viernes, 26 octubre 2018, 00:02

PP y Ciudadanos no se creen el sondeo del CIS de octubre porque consideran que los datos están manipulados a favor del PSOE. Entre la comunidad desmocópica no se habla tanto de manipulación pero sí de falta de rigor.

El CIS, desde la llegada del socialista José Félix Tezanos hace cuatro meses, ha precindido de la 'cocina' que aplicaban sus antecesores un sistema corrector al voto directo declarado con distintas variables. Ahora calcula la intención de voto mediante el voto directo más simpatía por el partido y asigna el voto a los que no saben o no dicen a qué partido van a votar. Las dos premisas básicas en este apartado son: «Quienes no tiene decidido el voto probablemeente voten por el partido por el que tiene mayor simpatía. Quienes en la actualidad opinan que no votarán, cuando lleguen las elecciones votarían por el partido por el que siente mayor simpatía».

Unos criterios que han merecido la crítica de la mayoría de los expertos por su escasa rigurosidad. Pero las fuerzas políticas optaron por otras consideraciones menos científicas. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó al PSOE de haber «destrozado también la credibilidad del CIS». En un mensaje en Twitter, afirma que a los socialistas «les ha faltado decir» que Pedro Sánchez «ganó el debate» de ayer, o que el diputado Gabriel Rufián es «el político mejor valorado».

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que Tezanos ha inflado la intención de voto socialista. Su última encuesta interna, explicó, confirma que el PSOE sería la fuerza más votada, pero con un 26%, cinco puntos menos que los otorgados por el CIS. Ciudadanos sería la segunda con un 24%, tres más que el CIS. El PP tendrá algo más de un 22%, cuatro puntos más, y Unidos Podemos con aproximadamente un 17%, casi igual.

Villegas lamentó que el CIS se haya convertido en «una broma en manos de Tezanos y en manos del sanchismo» porque está financiado con dinero público, y todos los españoles están «pagando la estrategia al señor (Pedro) Sánchez». «No tiene ningún tipo de credibilidad», resumió.