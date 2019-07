El popular López Miras es investido en Murcia con los votos de Cs y Vox Pablo Casado felicita a López Miras tras su investidura como presidente de la Región de Murcia. :: Marcial Guillén / efe El candidato del PP es elegido al segundo intento gracias al pacto con la formación de Santiago Abascal A. A. MADRID. Sábado, 27 julio 2019, 00:15

A la segunda fue la vencida para el popular Fernando López Miras, que este viernes fue investido presidente de la Región de Murcia con el apoyo de Ciudadanos y Vox. El candidato conservador fracasó hace un mes en su primer intento, en el que la formación de Santiago Abascal votó en su contra junto a PSOE y Podemos.

Desde entonces se sucedieron las reuniones a tres bandas -PP, Cs y Vox- para desbloquear la situación, una negociación que, ahora, los populares quieren imitar en la Comunidad de Madrid. La diferencia en esta última autonomía está en que el candidato de los liberales, Ignacio Aguado, asegura que no se sentará con los representantes de la formación de ultraderecha.

López Miras estará al frente de un Gobierno de coalición con Ciudadanos, cuya composición se conocerá en los próximos días. Los liberales tenían también la posibilidad de pactar con el PSOE, fuerza más votada el pasado 26 de mayo. No obstante, los dirigentes de la formación naranja en Murcia siguieron las instrucciones dictadas desde Madrid de establecer un cordón sanitario en torno a los socialistas y considerar al PP como «socio preferente».

«Este va a ser un gobierno de la libertad, que haga que los ciudadanos elijan sus prioridades», resumió López Miras durante la primera de sus dos intervenciones ante el Pleno, que fue presenciado en persona por Pablo Casado y el número dos del PP, Teodoro García Egea. Para el secretario general del PP mantener el Ejecutivo regional era casi una cuestión personal. García Egea, murciano de nacimiento, se implicó a fondo en las negociaciones para que saliera adelante la primera investidura. Tanto que cuando comenzó la segunda votación daba por hecha una abstención de Vox que sería suficiente para revalidar el mandato del candidato del PP. Pero la formación de Abascal se inclinó por el no en el último minuto, un cambio que indignó al número dos de la formación conservadora hasta el punto de tachar a Vox de «ultraderechita cobarde». Pese a todo, las tres formaciones que ayer apoyaron a López Miras reanudaron de inmediato unos contactos que un mes después han desembocado en un nuevo Gobierno.

Cesiones a Vox

La solución pasó por aceptar un documento presentado por Vox que, según comprobaron PP y Ciudadanos, no es incompatible con el pacto que ambas formaciones suscribieron para gobernar en coalición. La formación de Abascal renunció a su exigencia de revisar las políticas LGTBI en la región, una línea roja que mantuvo durante semanas. No obstante, sí logró que populares y liberales hayan aceptado que los padres tengan la libertad de elegir la educación de sus hijos y de que «no se adoctrine a los niños más allá de las asignaturas curriculares». La formación de ultraderecha también mantiene el desarrollo de «programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar», un punto especialmente sensible en materia de violencia de género.

En las últimas semanas los guiños del recién elegido presidente murciano hacia Vox han sido una constante. Aseguró que este partido es «legal y cumple la Constitución». También que defenderá las medidas que ha pactado con los de Abascal como si fuesen propias.

Ciudadanos ha destacado que con Vox no se ha cerrado acuerdo alguno. Los liberales tratan de combatir así la idea de que tejen alianzas con la ultraderecha, una opción inaceptable para sus socios europeos.