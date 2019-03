Podemos incluye en su programa una consulta Los de Iglesias mantienen que hay que dar voz a los catalanes y que ellos pedirán el no a la secesión A. AZPIROZ Sábado, 30 marzo 2019, 00:09

madrid. Pablo Iglesias confirmó ayer que uno de los puntos estrella en el programa de Unidas Podemos será la convocatoria de un referéndum para que los catalanes opinen sobre su encaje en España.

No es nada nuevo. La formación morada mantiene desde su fundación, hace ahora cinco años, que la única salida a la crisis soberanista es dar voz a los catalanes algo que, añadió, reclaman un 80% de la población. Es la única de las grandes fuerzas nacionales que está a favor de convocar una consulta que, no obstante, necesitaría de una reforma constitucional para la que hoy en día no existen mayorías.

Iglesias explicó que en la votación no tiene por qué preguntarse solo sobre independencia sí o no. Puede haber terceras opciones, señaló en una entrevista en la cadena Ser. De haber referéndum, el secretario general de Podemos se comprometió a que su partido pedirá que Cataluña siga formando parte de España, aunque dio por hecho que para que esto suceda habrá que buscar una fórmula que supere la actual autonomía.

Reconoció, además, que defender un referéndum no resulta sencillo fuera de Cataluña, y que Podemos ha recibido «muchos palos» por ello. El último fue la renuncia de su senador y elegido como cabeza de lista Oscar Guardingo, quien días atrás decidió no concurrir de nuevo en las listas a la Cámara alta por la, a su juicio, deriva independentista de la coalición que forman Podemos y los comunes de Ada Colau.

El líder de la formación morada también remarcó la distancia que mantiene con PSOE, PP y Ciudadanos respecto al juicio del 'procés'. Iglesias, que ha visitado a Oriol Junqueras en prisión, consideró que los dirigentes soberanistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo sí son «presos políticos». Añadió que seguirá refiriéndose a ellos de esta forma aunque la Junta Electoral Central haya dictado que es una terminología partidista.