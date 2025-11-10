Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanfran Pérez Llorca saluda este lunes al síndic de Vox, José María Llanos. J.Cuellar

Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón

«A mí nadie me lo ha propuesto», afirma el secretario general del PPCV al ser preguntado por si Feijóo se lo ha ofrecido

EP

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que le corresponde a la dirección nacional de su partido «proponer» el candidato ... para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que ha rechazado entrar en «especulaciones» sobre este asunto, aunque ha reconocido que no puede «negar» que su nombre está «encima de la mesa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  7. 7 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  8. 8 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  9. 9 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón

Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón