El pederasta de los Maristas se sintió tranquilo porque el colegio miraba para otro lado Joaquín Benítez, oculto tras un pasamontañas, a su salida del juicio, en Barcelona. :: efe Una psicóloga, que trató a dos de los menores víctimas de los abusos, calificó al ex profesor de gimnasia de «depredador sexual» CRISTIAN REINO BARCELONA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:06

El juicio contra Joaquín Benítez, acusado de haber abusado sexualmente de cuatro alumnos de 13 y 14 años entre 2006 y 2010 en el colegio de los Maristas de Barcelona, quedará hoy visto para sentencia. El fallo sin duda será condenatorio después de que este ex profesor de gimnasia admitiese ante el tribunal alguno de los delitos por los que se sienta en el banquillo, al tiempo que desveló que el colegio no hizo nada pese a saber lo que ocurría. No obstante, durante su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona solo reconoció haber abusado sexualmente de dos de los cuatro menores que lo acusan. «Engañé a los chicos, provoqué esta situación», confesó.

El acusado, que se enfrenta a penas de prisión de 22 a 35 años de cárcel, reconoció que hizo tocamientos genitales y felaciones a dos de los chicos. Según la contestación a las preguntas de su abogado (se negó a responder a la Fiscalía y a las acusaciones), los abusos sexuales los perpetró en uno de los despachos del centro escolar. Allí llevaba a sus víctimas con el reclamo de que trataría de curarles con masajes sus lesiones deportivas. A su juicio, eran «impulsos esporádicos». «Debilidades», dijo el lunes ante la prensa. La confesión de Benítez no coincide con las acusaciones de las cuatro víctimas. Solo admite que abusó de dos de ellos y niega haber penetrado a uno de los menores. «Esto no va conmigo», adujo. Sobre las otras dos víctimas, aseguró que no recuerda a una de ellas y que tampoco recuerda si desnudó e hizo tocamientos al otro chico.

Pese a su mala memoria para lo que le inculpa, Benítez tiró ayer de la manta y responsabilizó a los Maristas, a los que se juzga como responsables civiles subsidiarios porque los delitos se cometieron en un centro de su titularidad. Según el procesado, en una ocasión otro profesor le descubrió mientras estaba abusando de uno de los alumnos, pero no pasó nada ya que el docente falleció poco después. Benítez señaló que no sentía miedo ni consideraba que le pudiera pasar nada tras haber abusado presuntamente de los chicos. Tenía una razón de peso: se sentía «amparado» por los Maristas.

El acusado admitió los tocamientos y felaciones a dos de los alumnos, pero dijo no recordar el resto

«Me sentí amparado»

Según explicó el pederasta confeso, la orden religiosa ya había encubierto uno de sus abusos anteriores, el ocurrido en 1986. «No tenía miedo a ser descubierto porque me sentía amparado por los Maristas», indicó. Tras haber abusado sexualmente de ese alumno en los años ochenta, el padre del menor presentó una queja a la dirección del centro. Padre, director y profesor se reunieron y nada más se supo desde entonces.

Benítez pensó que lo expulsarían, pero el colegio miró hacia otro lado y corrió un tupido velo, según su relato. «No vuelvas a hacerlo. Primera advertencia. A la segunda, te vas». Le advirtieron de que le dejarían tres meses sin sueldo como sanción por los abusos, pero ni eso. Así hasta 2011, cuando trascendieron los casos por lo que está sentado en el banquillo y por los que tampoco fue expulsado del centro cuando llegaron a conocimiento del director. Antes de que los Maristas adoptaran medidas, se fue del colegio. La dirección ni siquiera informó al resto de padres de los alumnos.

Además de Benítez, declararon ante el tribunal tres médicos forenses y una psicóloga, que dieron testimonio pericial sobre el comportamiento del acusado. La psicóloga calificó al profesor de «clínicamente perverso» y dijo que es un «depredador sexual». La profesional trató a dos de las víctimas, que aún tienen importantes secuelas. A uno de los chicos, detalló, incluso le cuesta abrazar a las personas y decidió irse de Barcelona para buscar más tranquilidad. Uno de los médicos forenses definió al procesado como «narcisista», pero no como un «psicópata» o un pedófilo. Según los peritos, Benítez verbaliza su arrepentimiento aunque no hay una «expresión externa» que corrobore ese sentimiento. Y además, dijeron, «niega la existencia de falta de consentimiento» de las víctimas.