París niega que Macron apoye los pactos de Cs Rivera había asegurado antes que el presidente francés le ha felicitado por su política de alianzas A. A. Viernes, 21 junio 2019, 00:23

madrid. Los pactos con Vox siguen tensando la relación entre Ciudadanos y La República en Marcha (LREM), la formación del presidente francés, Emmanuel Macron. Para el partido galo, cualquier tipo de entendimiento con la ultraderecha significa sobrepasar una línea roja, y así se lo ha hecho saber a sus socios españoles de la familia liberal europea. No en vano, el principal adversario político del líder republicano francés es la Agrupación Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen.

Albert Rivera afirmó ayer desde Bruselas, a donde se desplazó para participar en un encuentro de primeros ministros liberales, que Macron no solo no ha mostrado su disgusto por la política de alianzas de su formación, sino que además le ha transmitido la enhorabuena. «Macron apoya nuestros pactos. Nos han felicitado tanto por el pacto en Andalucía como por los acuerdos que estamos consiguiendo», zanjó el presidente de Ciudadanos al ser preguntado por su relación con Vox. Apenas unas horas después, fuentes del Ejecutivo galo desmentían sus palabras. Desde el Elíseo se rechazó que Macron haya respaldado en privado o público las alianzas de Ciudadanos tras las elecciones municipales y autonómicas. Tras el rapapolvo, Ciudadanos matizó que su líder se refería a LREM y no a Macron.

Desde La República en Marcha ya se advirtió hace meses sobre las consecuencias de cerrar alianzas de gobierno con Vox. Pero la semana pasada el toque de atención fue aún más rotundo que el del partido. El Gobierno de Macron, que se había mostrado más ambiguo para no interferir en la política interna de un país vecino como España, advirtió de que «la alianza con la extrema derecha, como hemos visto en España, no es una opción». Para que no hubiera interpretaciones el mensaje fue público y lo lanzó la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin.

Tras cada uno de estos avisos, Ciudadanos ha insistido en afirmar que su relación con sus socios galos es excelente y que, en cualquier caso, no se han producido acuerdos de Gobierno con la formación de Abascal.

La tensión entre Macron y Rivera coincide con el mejor momento de las relaciones entre el presidente francés y Pedro Sánchez. Ambos han sellado una alianza para reformar la UE y cuyo primer efecto podría ser colocar a un socialista al frente de la Comisión Europea. Algunos en el PSOE ven esta excelente sintonía como una baza a jugar para lograr que Ciudadanos permita la investidura de Sánchez.