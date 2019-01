La pareja de la mujer desaparecida en Lanzarote confiesa que se deshizo de su cuerpo D. CH. Martes, 15 enero 2019, 00:08

La noche del 31 de diciembre, Romina Celeste Núñez no llamó a su hijo de cuatro años, que vive en Paraguay, para saludarlo por el nuevo año. Ella se había mudado a Costa Teguise de Lanzarote al casarse con Raúl D. C. en agosto. Romina, de 25 años, estatura media y cabello corto, tenía un plan para 2019: buscar a su hijo y llevarlo a vivir con ella a Canarias.

Las tías de Romina se preocuparon. Un indiferente esposo sostuvo que no era la primera vez que ella se marchaba de casa durante varios días y que faltaba algo de su ropa, una mochila y los móviles de él y de ella. Las autoridades no dan con su paradero, pero sí encuentran indicios «suficientes» para arrestar a Raúl D. C., de nacionalidad española, como principal sospechoso de la desaparición. Es arrestado el domingo 13. La Guardia Civil le interroga y él se contradice. Mantiene que sí discutió con ella pero que no la asesinó. Que encontró su cadáver al regresar a la casa y que entonces se deshizo del cuerpo, arrojándolo quizás por un acantilado cercano. Después, calló. Un silencio que comienza a abrirse ahora.

Establecida la muerte de la mujer, la Guardia Civil empieza la búsqueda del cuerpo de Romina en puntos «concretos» de la costa con buzos, barcos y helicóptero. El caso podría pasar a un tribunal de violencia de género próximamente.