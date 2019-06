Los pactos municipales de la excepción

madrid. La política municipal puede deparar extrañas parejas de baile según los 'feelings' personales o las enemistades acérrimas. Lo demuestran algunos de los pactos o apoyos inesperados que podrían darse este sábado.

Albacete, Ciudad Real y Guadalajara

PSOE y Cs

Entre los pactos que más han llamado la atención se encuentran los firmados entre Ciudadanos y los socialistas en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. En los dos primeros consistorios, liberales y PSOE se repartirán el bastón municipal dos años cada uno, mientras que en el tercero habrá alcalde socialista durante toda la legislatura. Estas ciudades son uno de los pocos lugares donde las formaciones de Pedro Sánchez y Albert Rivera han logrado ponerse de acuerdo. No es casualidad que Castilla-La Mancha sea el feudo de Emiliano García Page, un barón que ha mantenido sonoros enfrentamientos públicos con Sánchez. No obstante, queda una cuestión por resolver en torno a estos acuerdos. Y ésta es si lo alcaldes socialistas firmarán las condiciones que la dirección nacional de Ciudadanos aprobó imponer a sus socios. Una de ellas es apoyar un nuevo 155 en Cataluña. Si los alcaldes del PSOE lo firman, irán en contra del criterio del Gobierno central pero si no lo hacen serán los liberales los se saltarán sus propias reglas .

Ceuta

PP y PSOE

Los populares recibirán un inesperado apoyo para retener uno de sus feudos tradicionales. Juan Jesús Vivas mantendrá el Gobierno de la ciudad autónoma gracias a la abstención del PSOE en la investidura. La razón hay que buscarla en Vox, que fue la tercera fuerza más votada el 26 de mayo. Vivas podría gobernar con la ultraderecha, pero ya dejó claras sus intenciones en la campaña electoral. «No queremos saber nada de ellos», zanjó. Los socialistas han optado como mal menor por Vivas para dejar a los de Santiago Abascal fuera de las instituciones.

Sueca (Valencia)

PSPV, PP y Cs

Los socialistas de Sueca parecen dispuestos a pactar con PP y Ciudadanos para arrebatar la alcaldía a Compromís. De darse finalmente ese paso, la decisión podría afectar al Gobierno regional e incluso al nacional. La formación izquierdista valenciana es socia de Gobierno del recién designado presidente autonómico Ximo Puig. Y no parece que pueda asimilar sin más perder este municipio. Más aún. Joan Baldoví fue alcalde de Sueca. Y Baldoví es también el único diputado de Compromís en el Congreso, un voto con el que el PSOE cuenta para la investidura de Pedro Sánchez.

Jerez de los Caballeros (Badajoz)

PSPV, PP y Cs

La localidad pacense ha rizado el rizo. El PSOE venció en las municipales al obtener seis ediles. Le siguieron PP (4), Ciudadanos (2) y Podemos (1). Pese a su triunfo, la candidata socialista, que se quedó a dos votos de la mayoría absoluta, no repetirá en la Alcaldía, que pasará a manos del único representante de la formación de Pablo Iglesias en este municipio. Una extraña alianza que da el bastón municipal a la fuerza menos votada y con evidentes diferencias ideológicas respecto a sus dos socios.

Labastida (Álava)

PSPV, PP y Cs

No se ha llegado a producir, pero es un pacto que se llegó a poner sobre la mesa, según desveló en su momento EH Bildu. El alcalde del PP llegó a contactar con la formación abertzale para sondear un posible acuerdo, pero finalmente fue desautorizado por la dirección provincial. El municipio tendrá un alcalde del PNV.