Otegi avisa de que habrá más homenajes a presos de ETA Sábado, 3 agosto 2019, 00:14

La izquierda 'abertzale' no tiene intención de renunciar a homenajear a los presos de ETA que sean liberados tras cumplir condena, por mucho que actúe la Fiscalía para evitarlos. Según señaló ayer Arnaldo Otegi, la justicia no puede prohibir que se abrace a seres queridos que regresan a sus lugares de origen. Lejos de tratar de atemperar la polémica desatada por los últimos recibimientos que han tenido lugar en las localidades vascas de Hernani, Oñate, Vitoria y Amurrio, el líder de EH Bildu dejó claro que si no hay «una solución constructiva» en materia penitenciaria, «hay 250 presos y habrá 250 recibimientos».