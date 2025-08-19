Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Óscar López. EP

Óscar López muestra su «indignación» por la imputación de Begoña Gómez y acusa a Peinado de hacer una caso «prospectivo»

Recuerda que el Tribunal Supremo ya aseguró que no había malversación en la contratación de la asesora

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 10:30

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado «indignado» por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de ... imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunta malversación en la contratación de su asesora, denunciando que, a su juicio, el magistrado está haciendo una causa «prospectiva» que «va mutando».

