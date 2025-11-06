Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oriol Pujol, hijo del expresidente de Cataluña Jordi Puyol. EFE

Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

El exsecretario general de CDC asegura que el expresident quiere participar en el juicio pero de forma telemática

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:00

Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedicó a la política, ha asegurado este jueves que su padre, expresidente de la Generalitat ... entre 1980 y 2003, tiene «ganas» de defenderse en el juicio que se celebra contra toda la familia a partir del próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo acusados de varios delitos relacionados con la corrupción. Se enfrentan a penas de 8 a 29 años.

