Olor a nuevo en las bancadas, palabras viejas en la tribuna Aitor Esteban (PNV) y Albert Rivera (Cs). :: v. carrasco «¿Quién es realmente usted?», le llegó a preguntar Casado a Sánchez durante su intervención El debate de investidura dejó situaciones inéditas para los diputados: ocho grupos parlamentarios, la posibilidad de un Gobierno de coalición y la incertidumbre por el resultado MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 23 julio 2019, 00:13

Madrid. Olía a nuevo en el Congreso de los Diputados ayer. Los guías turísticos que hacían la ruta por la Carrera de San Jerómino explicaban que dentro se estaba decidiendo «el futuro de España». Por primera vez en cuarenta años los parlamentarios entraron en el hemiciclo sin saber -ni siquiera los propios protagonistas- si volverían el jueves a sus casas con un Gobierno formado o tendrían, por contra, que poner su escaño en juego en unas nuevas elecciones. Esta legislatura nacida en las urnas el pasado 28 de abril se ha empeñado en convertir en primerizos a políticos, periodistas y ciudadanos: ahora coexisten ocho grupos en la Cámara (más que nunca), planea un posible Gobierno de coalición en el ambiente -entre PSOE y Unidas Podemos-, hay escaños vacíos de independentistas encarcelados y un 'overbooking' en la bancada que tradicionalmente ocupa el Partido Popular y que ahora comparte casi a medias con Ciudadanos.

Esta configuración separa por un pasillo, por ejemplo, al diputado de ERC Gabriel Rufián y al de Cs Juan Carlos Girauta; el jefe de este último, Albert Rivera, está a pocos asientos de distancia del líder del PP, Pablo Casado, y a escasos centímetros de Aitor Esteban, del PNV. Lo que llaman el fin del bipartidismo ha dejado un panorama tan apretado que sus señorías prefieren mirar al frente o al móvil, porque si giran un poco la cabeza se cruzan con los ojos de sus adversarios. Los miembros de Vox, por su parte, ya se quejaron amargamente de estar situados en el gallinero. Dos de sus primeros espada, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, comparten pupitre pegados a los de las formaciones nacionalistas catalanas -que acudieron ayer con ramos de flores amarillas en recuerdo de los presos- y vascas. Si la legislatura sale adelante, estarán obligados a convivir..

La situación es tan nueva en la legislatura que muchas formaciones, como ERC, PNV, Compromís o Bildu, manifestaron que esperarían al discurso del presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, para decidir el sentido de su voto. Pero en la tribuna, cada interventor recuperó el viejo lenguaje de ataques políticos que los ciudadanos llevan escuchando durante una campaña electoral que parece haberse alargado eternamente.

Sánchez empezó su cortejo enumerando todas las medidas posibilitadas en el último año gracias al apoyo de otras formaciones. Reveladora fue la mirada, sin guiño, que dirigió a Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, cuando le recordó que juntos subieron el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. También desgranó las propuestas sociales que 'se perderán como lágrimas en la lluvia' si no consigue formar Gobierno. Pero no logró que Iglesias modificara un ápice su gesto serio durante las dos horas que duró la intervención. En las negociaciones entre ambos partidos, el líder socialista dejó claro que no le quiere como ministro. El «te quiero, pero solo como amigo» elevado a tradición parlamentaria española. Por cierto, bajó de la tribuna sin mencionar a Cataluña.

Ocurre también que sus señorías ya no aplauden las medidas que les parecen oportunas, independientemente del color del candidato que las pronuncie. Las 'risas enlatadas' en la tele hacen que los chistes malos parezcan mejores y en el hemiciclo las palmas aumentan la onda expansiva de los discursos.

Después del almuerzo se retomó la sesión. «¿Quién es realmente usted? Se ha transformado tanto que ya no sabemos si está en su fase de crisálida o ya la ha superado». Es necesario oír esta frase de Pablo Casado, líder del PP, en su contexto, para evitar confusiones.

El temor de Iglesias

Casado -con 66 diputados- aceptó ayer el guante que meses atrás le arrojó Albert Rivera -57 escaños- en la competición por ver quién es el verdadero jefe de la oposición. Y se emplearon a fondo pese a toparse con un Sánchez que llegó a responder -aburrido- a Rivera un escueto: «Lo he entendido, me ha quedado claro».

Iglesias también tiró de las orejas al socialista: «Ha buscado los apoyos de PP y Cs, solo le ha faltado pedírselos a Vox». En su turno, el líder socialista despejó una de las incógnitas de la jornada: aún no hay pacto entre ambos. «Si no negocia, temo que usted no sea presidente de España», recibió por respuesta. Todavía quedaba tiempo para el turno de Santiago Abascal, en su debut parlamentario. Pero habló solo, Sánchez no se dirigió a él en ninguna de su réplicas.