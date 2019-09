Una oferta para entrar en órganos como la CNMV o el CIS Jueves, 5 septiembre 2019, 00:03

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no descartó ayer que entre los organismos a los que podría acceder Unidas Podemos si pacta con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez estén la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el CIS o aquellos en cuya conformación intervienen las Cortes, como el Defensor del Pueblo o RTVE. Calvo insistió en que en la oferta a la formación de Pablo Iglesias no figuran cargos en el Consejo de Ministros, pero sí «responsabilidades» conectadas. Casi de forma simultánea, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, precisó que, si bien está sobre la mesa que Unidas Podemos participe en órganos institucionales, los socialistas no se plantean ceder el control de los mismos. Tampoco está resuelto, añadió, si la dirección de empresas públicas entrará en la negociación con el partido morado.