Ocho internos se fugan del CIE de Madrid Los sindicatos policiales denuncian la falta de medios para controlar este tipo de instalaciones R. C. MADRID. Viernes, 17 agosto 2018, 00:16

La Policía Nacional buscaba ayer a ocho internos de nacionalidad argelina que se fugaron la noche del miércoles del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid informaron de que se arrestó a tres personas en los instantes posteriores a la fuga y luego a otros dos internos más en las horas posteriores.

Por su parte, el colectivo Alternativa Sindical de Policía (ASP) apuntó ayer que, en contra de lo dicho por los responsables del cuerpo, la cifra de fugados podía alcanzar los 21 inmigrantes. Además, expuso a través de un comunicado que durante la fuga se llegó a agredir a varios agentes y que a uno de los policías le acorraló el grupo de internos fugados para robarle la tarjeta de seguridad, con la que pudo darse a la fuga. «Esta ya es la enésima fuga del CIE de Aluche, en donde incomprensiblemente los mandos responsables del centro permitieron alojar a 60 argelinos en la misma planta con el riesgo que conlleva crear guetos dentro de dichas instalaciones», aseveró ASP. Además, denunció que existe una falta de agentes y de medios materiales y que ello provoca situaciones como la vivida el miércoles cuando, según sostiene, había nueve policías para asegurar la integridad de 176 internos.

En la misma línea, el Sindicato Superior de Policías (SUP) advirtió de que si no aumentan los recursos humanos de los CIE y no hay reformas legislativas se repetirán «sistemáticamente» las evasiones. «Un día quizá tengamos que lamentar otro tipo de desgracia, que ya no tenga solución, será entonces cuando los políticos pongan un poco de interés», se lamentó el portavoz del SUP, Ramón Cosío en declaraciones a Efe tras denunciar que los gobiernos sólo se acuerdan de los CIE cuando aparecen en los medios porque ha habido un motín o una fuga. Los CIE, concluyó Cosío, son «uno de los peores destinos» para los policías, sin incentivos económicos o profesionales.