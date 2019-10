Nueva crisis entre Guardia Civil y Mossos en vísperas del fallo

El Ministerio del Interior sabía que podía pasar y que podía ocurrir en el peor momento. Pero nadie, ni siquiera el máximo responsable del departamento, se ve con fuerzas de poner coto al general que en la actualidad tiene más ascendencia en la Guardia Civil y que casi se está convirtiendo en un icono, cuando no un ídolo, en el cuerpo. Pedro Garrido, el jefe de la VII Zona de la Guardia Civil de Cataluña, volvió a generar polémica con un discurso de indiscutible contenido político (tan polémico como aplaudido en el cuerpo) durante la celebración del día de la patrona de la Guardia Civil en la comandancia de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona.

Garrido, a quien la pasada semana el propio Fernando Grande Marlaska condecoró con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a pesar de que ya llevaba varios ataques públicos al secesionismo que no fueron compartidos por el Ejecutivo de Sánchez, ayer no se mordió la lengua. Le dio igual que sea la víspera de la sentencia del juicio del 'procés' y que el Ministerio del Interior y los Mossos no hayan acabado todavía de cerrar los detalles del operativo policial ante las posibles protestas.

El general, en sus palabras ante sus agentes, pero también ante buena parte de la cúpula de Interior de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra, aseguró, entre otras muchas cosas, que la «revolución de las sonrisas» se ha tornado en «odio y mezquindad». Sus expresiones fueron respondidas con la marcha airada del acto de los representantes del Gobierno y de la policía catalana, entre ellos el secretario general de la Conselleria de Interior, Brauli Duart; el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, o el comisario jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent.