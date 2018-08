La novia del joven de 385 kilos: «Lo están abandonando, Teo sólo pide que lo atiendan como a los demás» 01:22 ATLAS ESPAÑA La familia denuncia al Hospital de Manises por darle el alta EFE VALENCIA Jueves, 16 agosto 2018, 18:48

La familia del joven valenciano de 385 kilos con obesidad mórbida ha denunciado al Hospital de Manises por el «riesgo» que sufrió durante su traslado en un camión tras darle el alta, mientras el centro hospitalario asegura que están poniendo «todos los medios» para un «caso excepcional».

La hermana de Teo Rodríguez, Débora, acudió anoche al juzgado de guardia de Valencia para denunciar al Hospital y a la Conselleria de Sanidad también por el «trato» que ha recibido durante su estancia hospitalaria.

El joven de 34 años salió ayer por la mañana del Hospital de Manises tras permanecer una semana hospitalizado y fue llevado en un camión de mudanzas hasta Turís, donde reside, pero no pudo acceder a su domicilio porque fue trasladado en la cama del hospital al no encontrarse una camilla que aguantara su peso.

Tras permanecer varias horas en el interior del camión y negarse su familia a que lo dejaran en el polideportivo municipal de Turís, finalmente fue llevado a la sala de espera de Pediatría del centro de salud.

Gráfico Vídeo. La familia del joven se opone al alta

Unas horas después comenzó a sentirse mal, le bajó la saturación de oxígeno y volvió a sufrir una insuficiencia respiratoria, por lo que tuvo que ser nuevamente trasladado al Hospital de Manises, donde se encuentra en estos momentos.

Desde el Hospital de Manises han asegurado que al paciente se le dio el alta hospitalaria «cuando razones estrictamente médicas así lo aconsejaban» y han afirmado que desde el inicio de su tratamiento, el paciente «está siendo atendido por un equipo multidisciplinar».

Se le están practicando «todas las pruebas y cuidados pertinentes, tanto en su domicilio como en Atención Primaria y en el propio Hospital», afirma el centro sanitario.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han informado de que el paciente se quedará en el Hospital de Manises hasta que se encuentre «una solución en la que se está trabajando».

También han confirmado que se ha comprado una cama expresamente para este paciente que lleva incluida una báscula y que ha confirmado que su peso real es de 385 kilos y no 350 kilos como se había dicho hasta ahora.

Judit, la novia de Teo, ha asegurado que el joven tiene la «autoestima por los suelos», considera que lo están «abandonando» y solo pide que lo «atiendan como a los demás».

«Porque una persona esté gordita no significa que tengan que depreciarle o atenderle menos, o no darle una habitación», ha dicho la joven tras explicar que aunque ahora está mejor ha pasado una noche «malísima con la mascarilla. No podía respirar y casi se ahoga».