Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts despacha las últimas cesiones de Sánchez: «Estamos donde estábamos»

Los posconvergentes valoran el gesto de Sánchez pero reclama el cumplimiento íntegro de los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:15

Comenta

Junts ha valorado este martes el intento realizado ayer por Pedro Sánchez de «reiniciar el diálogo» después de que hace un mes los postconvergentes decidieran ... romper las relaciones. La formación nacionalista evitó una reacción en caliente el lunes para responder al presidente del Gobierno. Optó por la prudencia y la respuesta ha llegado este martes, 24 horas después. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha valorado el 'mea culpa' entonado por Sánchez y su cambio de discurso, asumiendo los incumplimentos, pero los junteros han reclamado el pastel entero y mantienen la ruptura. «No cambia la posición de Junts. Estamos donde estábamos», ha asegurado. «Mantenemos la posición», ha reiterado. «Que nadie se confunda», ha advertido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  6. 6 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  9. 9 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  10. 10 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Junts despacha las últimas cesiones de Sánchez: «Estamos donde estábamos»

Junts despacha las últimas cesiones de Sánchez: «Estamos donde estábamos»