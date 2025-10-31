Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

magen del campo de maniobras de La Legión en Viator. E. P

Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:52

Un legionario ha fallecido en la mañana de este viernes tras la explosión de un artefacto en la Base de La Legión de Viator. Además ... de la víctima mortal hay un herido grave por la explosión de este artefacto.

