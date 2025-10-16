Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlota Bustelo EP

Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

La que fuese parlamentaria socialista ha fallecido a los 85 años

C.P.S.

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:44

Comenta

Carlota Bustelo (Madrid, 1939) ha muerto a los 85 años, según ha comunicado este jueves la dirección del PSOE de Madrid y la vicepresidenta primera, ... María Jesús Montero, en un mensaje en su cuenta de X. La exdiputada del PSOE e histórica feminista fue miembro por España en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y la primera directora del Instituto de la Mujer en 1983.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo