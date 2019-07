La montaña rusa de la negociación

madrid. Transcurridos 88 días desde las elecciones generales, las negociaciones en serio entre PSOE y Podemos para la investidura se han concentrado en los últimos días. De acuerdo a la puntillosa contabilidad de Pablo Echenique, solo han dedicado 20 horas a negociar de verdad. En estos casi tres meses, han pasado por la mesa el Gobierno monocolor socialista; el de cooperación, que consistía en la presencia de Unidas Podemos en segundos escalones sin entrada en el Consejo de Ministros; el de coalición con independientes propuestos por Podemos; el de coalición con miembros del partido morado pero de perfil técnico; y el de coalición sin presencia de Pablo Iglesias. Al final, nada.

Pedro Sánchez PSOE«El Gobierno debe ser de orientación socialista con independientes progresistas» «Necesitamos un Gobierno de cooperación este mes de julio. España no se puede parar» «No se dan las condiciones para que Pablo Iglesias sea miembro del Gobierno» «No necesitamos un cogobierno. No podemos tener dos gobiernos en uno»Pablo Iglesias Unidas Podemos«Nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo» «No hemos parado de ceder. Ya solo falta pedirme que me corte la coleta» «Coalición o cooperación. El significante es lo de menos. Vamos a gobernar juntos» «Renuncio. No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese Gobierno de coalición»