Los miembros de La Manada seguirán libres hasta que el Supremo resuelva los recursos Dos de los tres magistrados que les condenaron rechazan las peticiones de ingreso en prisión provisional por no ver riesgo de fuga PABLO OJER PAMPLONA. Viernes, 4 enero 2019, 00:20

Los cinco miembros de La Manada continuarán en libertad hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra su condena. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, por dos votos contra uno, rechazó ayer acordar el ingreso en prisión provisional que le habían solicitado todas las acusaciones y mantuvo la situación de libertad bajo fianza a la espera de sentencia firme porque no aprecia que exista riesgo de fuga.

A pesar de que el 5 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena a nueve años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento dictada en abril por la Audiencia Provincial contra los cinco acusados, la Sección Segunda, el tribunal de la primera condena, consideró que no es motivo suficiente para cambiar la situación de los autores del ataque grupal contra una joven madrileña en la primera noche de los Sanfermines de 2016.

Según la mayoría de la sala, de la que discrepa el tercer magistrado, la existencia de una condena «resulta todavía inhábil para enervar la presunción de inocencia del acusado, a la espera del desenlace del recurso de casación interpuesto por él». Es decir, considera «provisional» la condena de los miembros de La Manada a la espera de lo que decida el Supremo, a quien han recurrido en casación todas las partes.

Por el contrario, ambos magistrados, Ricardo Fernández y Raquel Fernandino, resaltan en su auto que «durante el tiempo transcurrido desde que los encausados fueron excarcelados -seis meses- han cumplido, puntualmente, las condiciones que les fueron impuestas» para mantener la libertad, especialmente presentarse ante el juez todos los lunes, miércoles y viernes, por lo que no ven que muestren intención de eludir la acción de la justicia, incluido durante el mes pasado desde que recibieron la segunda condena

Consideran que no han variado los motivos que les hicieron ponerlos en libertad el 22 de junio tras pasar dos años en prisión provisional. Sobre el episodio en el que Ángel Boza robó en agosto unas gafas de sol en un centro comercial de Sevilla, la sala considera que no prueba un riesgo de reiteración del delito, pues se trata de «dos delitos leves», robo y lesiones, «hechos que afectan a bienes jurídicos muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena por un delito de abusos sexuales».

Sobre el cambio de condición laboral de Alfonso Cabezuelo, que ha sido expulsado provisionalmente de su situación de militar, al contrario de lo que opinan las acusaciones, el tribunal no cree que incremente su riesgo de fuga, más bien al contrario, porque «de momento supone que no recibe ingreso alguno». «Tal carencia no incrementa el riesgo de fuga, sino que, en cierta forma, lo limita», añade.

Voto particular

El presidente de la sección, José Francisco Cobo, tiene una opinión totalmente contraria sobre la situación, por lo que en su voto particular al auto aboga por ordenar el ingreso en prisión provisional de los cinco encausados a la espera de la sentencia del Supremo. La ley permitiría que pasasen en esa situación hasta dos años y medio más, hasta alcanzar la mitad de la condena de nueve años que ya tienen impuesta.

Cobo dice que «la confirmación del señalado pronunciamiento condenatorio, teniendo en cuenta la gravedad de la pena impuesta, consolida y refuerza los factores que deben ser evaluados para apreciar que la medida cautelar personal es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional, concretado en la evitación de la sustracción a la acción de la justicia».

Los miembros de la Manada seguirán en libertad hasta el fallo del Supremo a condición de que se presenten tres veces por semana en los juzgados de Sevilla, no abandonen España, y no pisen la Comunidad de Madrid, donde vive su víctima.