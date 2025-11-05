Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Claudia Montes, durante su comparecencia en el Senado. EFE

Los mensajes de Instagram entre 'Miss Asturias' y Barbón: «Tengo miedo»

El presidente del Principado recomendó a la gijonesa que acudiese a la Fiscalía a denunciar cuando ella le habló de «cosas delictivas» en Renfe y le ofreció entregarle «pruebas» personalmente

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

Al presidente del Principado, Adrián Barbón, le ha traicionado su afición a las redes sociales, porque, si el martes negaba conocer a Claudia Montes, la ... ex Miss Asturias ligada a José Luis Ábalos -pese a que ella afirmó en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado que tenían «una buena relación de amistad»-, ahora han salido a la luz los mensajes que el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y la gijonesa intercambiaron en 2023 a través de Instagram.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  10. 10 Retenciones en Málaga por el vuelco de un camión en Chilches y otro alcance en la A-357 en la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mensajes de Instagram entre 'Miss Asturias' y Barbón: «Tengo miedo»

Los mensajes de Instagram entre &#039;Miss Asturias&#039; y Barbón: «Tengo miedo»