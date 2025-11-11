Mazón vuelve este martes a Les Corts, dimitido y aún sin sucesor

Carlos Mazón presentó su dimisión como president de la Generalitat el pasado 3 de noviembre, en una comparecencia pública en la que reconoció errores en ... la gestión de la dana, aunque también repartió culpas con organismos de la administración central. Este martes se cumplirán ocho días de ese anuncio. Y el jefe del Consell, que lo sigue siendo, volverá a comparecer en Les Corts.

En concreto, el president será el primer cargo político en comparecer ante la comisión de investigación de la dana. Mazón solicitó comparecer en esta comisión justo después de que todos los representantes del Gobierno central que habían sido llamados a comparecer, desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la exvicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pasando por los responsables de Interior, Fernando Grande Marlaska, y Defensa, Margarita Robles. Tampoco la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acudirá a la convocatoria.

Si lo hará Mazón, aunque ya dimitido y cuando el foco político está ya en la búsqueda de un sucesor. El secretario general de los populares valencianos, Juanfran Pérez Llorca, se perfila como el mejor situado para ser el elegido, a la espera ya únicamente de la calle Génova le designe oficialmente como aspirante a la investidura.

Aunque la calle Génova está ya en ese otro escenario, y en hacer compatible el necesario entendimiento con Vox con el inminente horizonte electoral en Extremadura (21 de diciembre), Castilla y León y Andalucía, la comparecencia en Les Corts –el próximo día 17 tiene que hacerlo en el Congreso de los Diputados– mantiene el foco en el presidente valenciano. El pasado fin de semana un millar de personas se movlizaron de nuevo para pedir cárcel para el aún president y la dimisión de todo el Consell. Los participantes pidieron elecciones al grito de «Volem votar» y rechazaron que «desde Madrid vengan a decirnos quién tiene que estar aquí» gobernando. Para la jornada de este martes también se ha convocado una concentración minutos antes del inicio previsto para la comparecencia del president.

El president reaparece en Les Corts aunque su partido ya tiene puesto el foco en confirmar al candidato a su sucesión

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado que solo espera «mentiras» de Mazón en esa comparecencia, y le ha pedido que declare ante la jueza que investiga la riada. «Lo que Mazón diga en Les Corts podría ser la novena o la décima versión de las que ya hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo --ha añadido--, por lo tanto creo que es una sobreactuación más, por si tuvimos poco con la del lunes pasado, cuando hizo aquélla declaración en su despedida en diferido».

Según cuenta Las Provincias, la estructura de la comparecencia de Mazón en la comisión de la dana provoca que sean los portavoces de los grupos parlamentarios los que tomen primero la plabra y sea Mazón el que les dé réplica a continuación. La comisión de investigación celebra sus reuniones en una de las salas de comisión de Les Corts por lo que las intervenciones de los grupos de la oposición se producirán a un par de metros del propio Mazón.