Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá

El PP valenciano prepara ya la etapa post Carlos Mazón. La situación crítica del president de la Generalitat, escenificada con los abucheos recibidos en el ... funeral de Estado del pasado miércoles y agravada con el giro que la exconsellera Salomé Pradas parece haber dado a su defensa en la causa judicial de la dana, han derivado en los primeros movimientos para buscar una alternativa al todavía jefe del Consell.

La opción preferida por los principales cuadros del partido, con el secretario general Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales, Marta Barrachina (Castellón), Toni Pérez (Alicante) y Vicent Mompó a la cabeza, es que este último, presidente de la Diputación de Valencia, asuma el liderazgo del partido. ¿Y la presidencia de la Generalitat? Mompó es diputado provincial, pero no autonómico, de manera que no podría ser elegido president, salvo que se produjera una convocatoria de elecciones autonómicas y encabezara la candidatura de su partido.

Mompó sí que asumiría la presidencia regional del PP valenciano, circunstancia que sería consecuencia directa de la convocatoria de un congreso regional. Con el apoyo de los tres barones provinciales y del propio secretario general, las opciones de triunfo de Mompó serían muy elevadas.

Todo depende, cualquiera de las soluciones posibles, del desenlace que decida Carlos Mazón. El jefe del Consell, que ha mantenido diversos contactos este sábado para negociar su futuro, tiene ante sí todos los escenarios: desde apretar el botón rojo de la convocatoria de elecciones anticipadas, hasta el de presentar la dimisión y que el PP valenciano elija un sustituto de entre sus 40 diputados en Les Corts. O incluso la de seguir en el cargo pero oficializar ya que no optará a la reelección cuando lleguen las elecciones autonómicas.

Todas las opciones están sobre la mesa y todas tienen pros y contras. La convocatoria de elecciones anticipadas, quizá el escenario más alejado de las preferencias del partido, permitiría abrir una nueva etapa y una nueva legislatura, escenario que sería del agrado de Mazón. Eso sí, la eventual convocatoria de elecciones dejaría directamente en manos de la dirección nacional la elección del nuevo candidato a la Generalitat.

Por otro lado, el anuncio de Mazón de que no repetiría como candidato probablemente no resolvería la parte fundamental del problema, vinculada al desgaste de la figura del jefe del Consell y a cómo se ven afectadas las expectativas electorales del partido. Y por último, la salida de Mazón y su relevo por otro president obligaría no sólo a elegir un nuevo candidato a la investidura, sino también a que Vox –que suma 13 escaños imprescindibles para alcanzar la mayoría absoluta– vote a favor del nombre propuesto. Sobre la mesa, aparentemente, dos opciones principales: el propio Pérez Llorca y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

La opción catalá

Y aquí está el centro del debate. La dirección nacional del PP, que este sábado reaccionó con un significativo silencio al órdago lanzado por el secretario general y los barones provinciales del PPCV, prefiere a la alcaldesa de Valencia como nueva líder del partido. Catalá, también la preferida por los votantes del PP tal y como señalaba la última encuesta de GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC ha venido sosteniendo hasta la fecha que su preferencia es continuar al frente de la alcaldía.

Pero la dirección nacional de los populares no ha contemplado hasta la fecha otro escenario que no fuera el de que la alcaldesa del cap i casal asumiera ese cargo. Catalá es diputada autonómica, pero está por ver qué decisión tomaría Vox respecto a su investidura. La relación de la dirigente popular con el partido que lidera Santiago Abascal no ha sido excesivamente fluida. Y Catalá, para ser investida, necesitaría los votos de Vox.

La dirección nacional recela de la opción de un presidente de transición en el caso de renuncia de Mazón al cargo

La dirección nacional prefiere a Catalá. Pero los barones del PP valenciano se decantan por Mompó. Que el presidente de la Diputación de Valencia no pueda optar a la Generalitat sin que medie convocatoria electoral obligaría, como ya ocurrió en la última etapa de la presidencia de Eduardo Zaplana, a elegir una presidencia transitoria –entonces lo fue durante ocho meses José Luis Olivas–. En este caso, esa presidencia transitoria la podría asumir el propio Pérez Llorca, que al igual que Catalá sí que es diputado autonómico.

¿Y Vox votaría a Pérez Llorca? La formación de Abascal no ha tenido diferencias graves con el también portavoz parlamentario de los populares, aunque asume que su apuesta sería «un parche» para mantener el Gobierno. Fuentes de ese partido consultada por ese diario mostraba su convicción de que el PP se equivocaba «al jugar al juego del PSOE de condenar a Mazón y salvar a Sánchez».

De modo que todo está en manos de Mazón. El jefe del Consell, que sigue en Alicante desde este viernes, trasladaba este sábado a su entorno más cercano que sus planes pasan por seguir adelante con el recambio del teniente general Gan Pampols, que en el pleno del Consell del próximo martes pondrá fin a su paso por el Gobierno valenciano. La cartera de la reconstrucción la asumirá con toda seguridad el actual conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio Vicente Martínez Mus. Si además Mazón acomete o no otros cambios está por ver.

Juicio al Fiscal General

Mazón se resiste a anticipar por cuál de los escenarios que tiene sobre la mesa se puede decantar. Este lunes declara en el juzgado de Catarroja Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió el 29 de octubre de 2024 en El Ventorro. También comienza el 3 de noviembre el juicio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él.

Para la calle Génova, llegar al juicio del Fiscal General con el problema del PP valenciano sobre la mesa constituiría un fracaso absoluto, por lo que supone de quitar el foco del problema que Sánchez tiene sobre la mesa.